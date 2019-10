Hvis du har pepret meldingene dine med ansiktet som ler så det griner og røde hjerter, er du i godt selskap. Eller for å si det på en litt annen måte: du er ikke verdens mest originale person.

Dette er nemlig de to overlegent mest brukte emojiene i verden nå, ifølge Unicode Consortium. 16 prosent av alle emojier som sendes er enten det leende ansiktet eller det røde hjertet.

Det skrattende ansiktet har danket ut det originale smilefjeset. Det er nå helt nede på en femteplass, sammen med de samlede hendene.

Forklarer ironi

Det lattermilde fjeset ble introdusert i 2010. Det brukes blant annet til å signalisere at man spøker eller er ironisk, ifølge Quartz.

– Du forsøker i bunn og grunn å inkludere et komplisert sett av følelsesmessige og sosiale signaler inn i en bitte liten grafikk, og håper deretter at mottageren tolker det riktig, sier psykolog Monica Riordan til magasinet.

Riordan påpeker at en viktig del av menneskelig kommunikasjon foregår ved kroppsspråk og tonefall. Dette forsvinner når man tekster, og her kan emojiene kompensere for noe av det som går tapt. Vi velger emojier som overdriver følelser for å understreke et poeng, sier psykologen til Quartz.

Scrrendump Unicode

Løsbart og briller

Emojier – de små bildene man sender med meldinger – er universelle. Bruken av dem styres av en organisasjon kalt Unicode Consortium, som består av representanter fra IT-bransjen, statlige organisasjoner og universiteter.

Unicode vurderer forslag til nye emojier og må godkjenne dem før de blir inkludert i oppdateringene og havner i tastaturet på mobiltelefonen din. På nettsidene til unicode kan du lese søknadene til nye ikoner – for eksempel denne for en emoji med løsbart og briller:

«Ved siden av å kommunisere en generell idé om fysisk forkledning, representerer denne foreslåtte emojien også selvbevissthet om en kuratert identitet,» skriver Mo Hy, som har formulert den utførlige søknaden.

Mo Hy

Mangfold, rødt hår og krøller

En rekke nye emojier vurderes hvert år. Unicode bestemmer til slutt hvilke som skal inkluderes og hvilke som skal gå ut. Mandag kunngjorde organisasjonen at de har lagt til 168 nye emojier.

De fleste av de nye ikonene er inkludert for å øke muligheten til å uttrykke mangfold. Unicode har hatt fokus på dette de siste årene, for eksempel ved at man kan velge hudfarge, kvinner og menn i forskjellige yrker, og familier av samme kjønn.

Blant de nye ikonene er 30 kombinasjoner av mennesker som holder hverandre i hendene i forskjellige hudfarger. Det er også «138 kjønnsnøytrale former», ifølge Unicode.

Blant nykommerne er også mennesker med rødt hår, grått hår, krøller – og mennesker som er skallet.

Påvirkningskampanjer

Alle kan foreslå nye emojier. Kriteriene er at bildet må fungere i et lite format, at det formidler noe nytt som ikke lar seg uttrykke i de eksisterende emojiene og at det er bevis for at et stort antall mennesker vil bruke de nye ikonene, ifølge Unicodes hjemmeside.

Det har vært store påvirkningskampanjer for å få med enkelte ikoner. Den lutherske kirken i Finland står i spissen for en ny kampanje for en emoji som signaliserer tilgivelse, ifølge The Guardian.

Et forslag om å inkludere hvitvin ble avvist i sommer, til stor skuffelse for mange vinprodusenter.