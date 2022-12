Stor prissammenligning av hyttebredbånd: Her får du mest for pengene og de mest hyttevennlige abonnementene.

Prisforskjellene er store, og ikke alle lar deg pause abonnementet når hytta står tom.

De finnes flere veier til internett på hytta. Hvilken passer best for deg?

19. des. 2022 19:30 Sist oppdatert nå nettopp

Etter koronaen er hjemmekontor blitt ensbetydende med hyttekontor for mange. Eller kanskje har du installert varmepumpe på hytta for å spare noen strømkroner? Da er det kjekt å kunne fjernstyre den hjemmefra via wi-fi.

Har du ikke en bredbåndskabel i nærheten av hytteveggen, er det trådløst bredbånd som gjelder. Da handler det om å finne produktet som passer til dine brukerbehov og lommebok. Her får du oversikten:

