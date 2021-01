Selvkjørende biler: – Elon Musk har klart å ødelegge sin egen troverdighet

Teknologimagasinet: Hvem er best i selvkjøringsklassen, og når kan vi legge livene våre i hendene på selvkjørende biler?

Nå nettopp

Waymo-sjef John Krafcik og Teslas Elon Musk har de siste dagene kranglet om hvem som har de beste forutsetningene for å lykkes med selvkjørende biler.

I denne sending av Teknologimagasinet tar Aftenposten-journalist Per Kristian Bjørkeng og kollega Geir Amundsen temperaturen på utviklingen.

Geir konstaterer at Per Kristians Tesla Model 3 er langt unna å kjøre rundt på egen hånd og tjene penger som robotaxi. Elon Musk så for seg at én million Teslaer skulle gjøre det i 2020.

Per Kristian mener Elon Musk har vært stor i kjeften og klart å ødelegge sin egen troverdighet, på måten han har omtalt selvkjøring som en enkel sak.

Tesla reklamerer med «fullverdige selvkjørende egenskaper». Er det et trafikksikkerhetsproblem når bilprodusenter gir inntrykk av at førerstøttesystemer gjør bilene mer selvkjørende enn de er?

Tesla lovet oss en selvkjørende bil, men det har de ikke klart. Er styrestikken som erstatter rattet i nye Model S og X et plaster på såret for kunder som ønsker en smak av fremtiden?

Forsikringsselskapet Fremtind mener ulykker hvor sjåføren har brukt autopilot representerer en helt ny risiko i trafikken. Denne Teslaen var involvert i en hendelsen på E18, der den traff en av Vegvesenets putebiler i over 100 km/t. Skadene ble taksert til rundt en million kroner og avkortningen satt til 250.000 kroner. Foto: Fremtind

Er Samsung Galaxy S21 Ultra den beste Android-telefonen på markedet? Per Kristian har testet.

I sendingen får Geir svar på hvor god Samsungs super-zoom og 120 Hz-mobilskjerm er. Blir det en nedtur for Per Kristian å gå tilbake til Iphone 12 Pro?

Gå ikke glipp av forrige episode av Teknologimagasinet! Her tar vi for oss rullbare mobiler, Hyundais nye Tesla-utfordrer og TV-ene som tar bildekvaliteten til et nytt nivå.