En mobilantenne på hytteveggen kan gi deg bredbånd på hytta. Foto: Roger Samdal

Ikke mulighet for fast brebånd på hytta?

Du er ikke alene. Av Norges 440.000 fritidseiendommer er det mange som ikke har en bredbåndskabel i nærheten av hytteveggen.

Hvilken mobil løsning bør du velge? Det finnes tre muligheter, som dekker ulike behov for internett på hytta:

1. Trådløst bredbånd – for deg som bruker hytta mye.

2. Mobilt bredbånd – for deg som ønsker en flyttbar løsning.

3. Mobilabonnementet med data-sim – for deg som ikke ønsker et eget bredbåndsabonnement.

Mange, men ikke alle kan få

Ved utgangen av 2018 hadde 96,3 prosent av alle hytter og fritidsboliger utendørs 4G-dekning. Det viser de siste beregningene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjort.

Med krav til høyere signalstyrke og innendørsdekning var dekningen 84,9 prosent. Til sammenligning anslår Telenor at 90 prosent av landets fritidseiendommer i dag dekkes av deres mobilnett.

Det ikke er sikkert alle de tre mobilnettene har dekning der du har hytte. Er du usikker, sjekk adressen med mobilselskapets dekningskart eller kundeservice.

Fakta To typer bredbånd Det finnes to hovedtyper bredbånd: 1. Fast bredbånd via fiber, kabel-TV-nett eller kobberkabel fra det gamle telefonnettet. 2. Bredbånd via mobilnettene. Gjerne kalt trådløst bredbånd eller fast trådløst bredbånd. I Norge har ikke bredbåndselskapene plikt til å tilby alle bredbånd.

Utbygging av bredbånd skjer som kommersielle initiativ eller via bredbåndsstøtteordningen. Det finnes også flere mindre og lokale tilbydere av radiobasert bredbånd rundt om i landet. Hastighetene som tilbys er gjerne en del lavere. Kilde: Nkom Vis mer

Foto: Telenor En utendørs mobilantenne som denne fra Telenor, kreves for trådløst bredbånd.

1. Trådløst bredbånd:

Er et relativt nytt produkt for deg som ønsker en fast bredbåndsløsning på hytta:

Skiller seg fra mobilt bredbånd ved at det kun kan brukes på adressen abonnementet er registrert på.

Krever en utendørs antenne. Montering inngår som regel i antenneprisen.

Prises på makshastigheter og ikke størrelsen på datapakker.

Er avhengig av en wi-fi-ruter som leies eller kjøpes.

I dag tilbyr Telenor, Telia og Nextgentel trådløst bredbånd på 4G. Først og fremst til primærboliger, men også til fritidseiendommer der det er dekning og kapasitet.

Telia og Telenor er foreløpig alene om trådløst bredbånd over 5G. Den nye generasjonen mobilnett som er i ferd med å bygges ut, leverer høyere hastigheter og har større kapasitet enn 4G. Et pluss for spillfrelste hyttegjester er lavere forsinkelser i 5G-nettene.

Verdt å merke seg:

Alle tre gir deg opptil 2 terabyte (TB)/2000 GB data inkludert, før hastigheten reduseres. Det vil neppe skje. 2 TB er nok data til å strømme cirka 1000 filmer.

Med sitt 300 Mbps-abonnement tilbyr Telia i skrivende stund tre ganger raskere maksfart enn Telenor. Høyere hastigheter kommer etter hvert som 5G-nettet bygges ut, forklarer Telenor.

Nextgentel som leier plass i Telias mobilnett, planlegger å tilby trådløst bredbånd på 5G etter hvert som dekningen bygges ut.

Ice bygger Norges tredje mobilnett. De tilbyr foreløpig ikke trådløst bredbånd, men opplyser at det er et produkter de vurderer i fremtiden.

2. Mobilt bredbånd:

Er en fleksibel løsning du kan ta med deg til og fra hytta ved hjelp av en mobilruter med sim-kort. Eller til andre hytter eller steder det er dekning.

Krever ingen antenneinstallasjon, men du trenger en egen miniruter.

Du betaler for størrelsen på datapakker. Når datapakken er brukt opp settes hastigheten ned.

Går du tom for data er det kjøp av ekstra datapakker som gjelder. Sjekk priser.

Med en mobilruter og et data-SIM-kort kan du enkelt dele data med resten av familien på hytta. I praksis fungerer det som en wi-wi-ruter. Ruterpriser fra rundt 1000 kroner. Foto: Arve Henriksen

Flere mobilselskap tilbyr mobilt bredbånd. For oversikt over priser og betingelser er sammenligningstjenester et godt verktøy. Disse tjenestene er godkjent av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom):

En nærmere titt på de mobile bredbåndsproduktene på markedet viser at:

Når datapakken er brukt opp settes surfehastigheten ned. Nedsatt hastighet varier fra 64 kbps til 10 Mbps (10.000 kbps).

Ikke alle tilbyr «data rollover», dvs. at ubrukt data følger med over til neste måned.

Enkelte lar deg sette abonnementet i «hvilemodus» eller på pause til lavere månedspris i perioder abonnementet brukes lite eller ingenting.

Mobilselskpaet Happybytes tar kun betalt for datamengden du bruker. 1 GB koster eksempelvis 149 kroner.

Telenor er størst på mobilt bredbånd med 46,9 prosent markedsandel ved utgangen av første halvår 2020. Deretter følger Telia og Ice.

Her er en oversikt over noen av 100 GB-produktene som tilbys:

3. Mobilabonnementet med data-sim:

For mange vil et data-sim knyttet til mobilabonnementet være en god og prisgunstig hytteløsning:

Lar deg dele mobilabonnement med resten av familien.

Krever data-sim og en miniruter.

Data-sim månedsprisen varier fra 30 til 99 kroner.

Best egnet for de største mobilabonnementene. Tips: Sjekk om mobilselskapet ditt lar deg bytte til et større abonnement for kortere perioder når databehovet på hytta er størst.

Dårlig innendørsdekning kan løses med å koble en utendørsantenne til 4G-ruteren. Sjekk at ruteren støtter antennetilkobling.

Her er en oversikt over mobilabonnementene med tilnærmet fri data som tilbys i det norske markedet, og som kan brukes med data-sim og mobilruter:

Tips for bedre wi-fi-dekningen på hytta

Når den mobile bredbåndsløsningen er i boks, gjelder det å sørge for at internett sprer seg på hele hytta.

Laftede tømmervegger og massive peiser er ikke en wi-fi-ruters beste venn. Sliter du med dårlig wi-f på hytta, bør du:

Gi den trådløse ruteren mest mulig fri sikt!

Sørg for at ruteren og alle tilkoblede dingser er oppdatert med siste drivere og fastvare (firmware).

Vurdere å bytte trådløs ruter. Sjekk hva mobilselskapet tilbyr av ruterløsninger.

Mangler du tilgang på fast bredbånd kan mobilnettet være løsningen. Foto: NTB/Scanpix

Kan det bli trafikkaos i mobilnettene?

Mobilnettene er en delt ressurs. Jo flere brukere som er koblet til samme basestasjon, desto mindre blir kakestykkene. Samtidig er tre landsdekkende 5G-nett i ferd med å bygges ut.

Vi har flere ganger satt søkelyset på at norske mobilkunder må velge mellom mindre og dyrere datapakker enn kundene i våre nordiske naboer.

De norske mobiloperatørene har blant annet argumentert med følgende:

«Fri bruk fører til økt bruk i mobilnettet. Det som skjer, er at trafikk flyttes fra fastnettet til mobilnettet. Dermed driver denne prisingen mobildatatrafikken, og siden mobilnettet er delt ressurs, blir konsekvensen dårligere mobilopplevelser for alle.»

Telenor passerte nylig 70.000 kunder på sitt trådløst internett-produkt.

– Er dette en problemstilling når trådløst internett lanseres og tas i bruk av stadig flere?

Telenor bruker statistikk og sannsynligheter for å modellere dataforbruke og tilpasse kapasitet i forhold til den forventede trafikken i området.

– Det vil likevel være en risiko for at kundene kan oppleve at de ikke får de hastighetene de kunne ønske seg når mange kunder er aktive samtidig på steder der det normalt ikke er høy aktivitet. Det sier Anders Krokan, som er kommunikasjonssjef i Telenor.

Fakta Mobildatabruk pr. time Så mye data bruker populære apper: Film og TV Viaplay: Inntil 1,8 GB pr. time Netflix: Cirka 0,25 GB pr. time i appen og inntil 3 GB pr. time i nettleseren NRK: Inntil 1,5 GB pr. time TV2 Sumo: Inntil 1,5 GB pr. time for direktesendinger og inntil 2,2 GB pr. time for film og serier Youtube: Cirka 1 GB pr. time Musikk og radio Spotify: 40–100 MB pr. time Nettradio: 60–90 MB pr. time Podkast: 40–90 MB pr. time Sosiale medier Snapchat: Cirka 1 MB pr. 10 sekunder (video) Facebook: Cirka 100 MB pr. time Instagram: Cirka 100 MB pr. time Kilde: Telia Vis mer