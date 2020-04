Høytid for svindlerne: Her er tipsene som gjør at du ikke blir lurt

Koronakrisen har snudd opp ned på hverdagen til de fleste av oss. Det mangler ikke på advarsler om økt nettsvindel og råd og tips om hvordan vi skal unngå å bli lurt.

Kriminelle har brukt koronavirusutbruddet til å utføre flere angrep som bygger på sosial manipulasjon, heter det i en rapport fra Europol om koronarelatert kriminalitet i Europa.

I en pressemelding fra Telenor advares det mot hvordan kriminelle utnytter koronakrisen til sin fordel og forsøker å påvirke oss i en allerede sårbar situasjon.

Har koronakrisen gitt økt nettsvindel? Hvilke svindelforsøk bør vi være ekstra oppmerksomme på?

Vi har tatt en sikkerhetsprat med Vidar Sandland, som er seniorrådgiver i Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS).

– Ja, korona gir økt nettsvindel

– Ja, vi har sett en klar økning av en del typer nettsvindel. Samtidig er det problematisk at det spilles på usikkerheten mange føler i disse koronatider for å selge og markedsføre tjenester og sikkerhetsløsninger man ikke nødvendigvis trenger eller har fra før, sier Sandland.

Som et eksempel, nevner han at forsikring mot ID-tyveri er en del av mange innboforsikringer.

Sandland forteller at NorSIS i disse dager får mange spørsmål fra folk som er usikre på hvordan de sikrer seg mot nettsvindel.

– Mange vet ikke hvordan en svindel arter seg og kan gjennomskues. For eksempel falske e-poster. Vi har derfor laget en ny seksjon på Nettvett.no, hvor man kan se ferske eksempler på slike svindelforsøk.

Han forteller om såkalte phishing-kampanjer via e-post eller SMS, hvor avsender er forfalsket til å være Verdens helseorganisasjon (WHO) eller andre seriøse helseaktører. De inneholder gjerne vedlegg som tilsynelatende presenterer informasjon om viruset, vaksiner eller lignende.

Målet er å få deg til å klikke på en lenke og legge igjen informasjon som senere blir misbrukt av kriminelle.

Svindel rettet mot hjemmekontoret

Titusenvis av nordmenn har rigget seg til på hjemmekontoret.

– Det har gått bra, og vi har så langt ikke fått en eneste rapport om virksomheter som er blitt kompromitterte etter at de ansatte tok med seg PC-ene hjem.

Men svindlerne har fått med seg at mange jobber hjemmefra, advarer Sandland og trekker frem falske fakturaer rettet mot hjemmekontorbrukerne.

– Det kan være fakturaer for utvidet lagringskapasitet på Icloud eller en annen skylagringstjeneste. Tjenester mange bruker. Beløpene er gjerne små og forfallsfristen samme dag.

– Se opp for klonende nettsider

En annen svindelform NorSIS ser en økning av, og som kan være en utfordring, er såkalte klonede nettsider.

De kriminelle kopierer seriøse nettsider og kjøper et falskt domene som ligner på det originale.

Som navnet tilsier, er dette nettsider som ser mer eller mindre identiske ut som nettsiden den gir seg ut for å være. Den eneste forskjellen er at nettadressen er bitte litt annerledes.

– For eksempel aftenpostenn.no, med dobbel «n». Du tror du kjøper håndsprit og verneutstyr på en kjent nettbutikk, men ender med å måtte se langt etter pengene, forklarer Sandland.

Hans tips er å være ekstra nøye med å sjekke nettadressen.

– Ikke bruk chattefunksjonen i videomøter

NorSIS har sett en økning i nedlasting av videomøteapper på 90 prosent.

– Ikke bruk chattedelen av verktøyet til å dele sensitiv informasjon, advarer Sandland.

Chattefunksjoner mellomlagres som oftest på serveren, og sensitiv informasjon kan bli liggende på videotjenesteleverandørens server.

Styr også unna videoløsninger hvor uvedkommende kan se videoinnholdet samtidig, slik noen nettjenester tilbyr.

NB! Sammen med Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), har NorSIS laget en nettside med informasjon om hvordan du best sikrer deg mot koronakriminalitet i det digitale rom.

Tredobling av svindelanrop

Mobiloperatørene jobber hele tiden med å stanse og forhindre svindelforsøk.

Hos Norges største mobiloperatør, Telenor, ser man at spesielt svindelanrop har økt under koronakrisen. I uke 12 registrerte man over tre ganger så mange svindelanrop som i uke 8.

Telia melder om rett så normale tilstander på mobilsvindelfronten de siste ukene.

– Etter en voldsom trafikkøkning på spoofing i februar måned, har det vært rolig når gjelder denne typen svindel fra og med den andre uken i mars, opplyser informasjonssjef i Telia, Ellen Cecilie Scheen.

Spoofing? Det er kallenavnet på falske telefonsamtaler, hvor svindlerne utgir seg for å være noen andre ved å bruke norske telefonnummer når de kontakter nordmenn.

Ikke ring tilbake!

Ubesvart anrop fra et eksotisk nummer og nysgjerrig på hvem det kan være?

Ikke ring tilbake, det er trolig snakk om svindelformen som kalles wangiri, det japanske uttrykket for «ett ring og kutt». Svindlerne spekulerer i at du ringer tilbake. Og så går taksameteret.

Når det gjelder wangiri, ser det tilnærmet vanlig ut hos Telia i disse koronatider.

– SMS-phishing holder seg også jevnt stabilt, men vi har daglige saker hvor det sendes ut tusenvis av SMS med linker til for eksempel Bitcoin investeringsbedrageri. Vi sperrer ned numre så fort vi blir klar over det som pågår, forklarer Scheen.

NB! Får du en telefon fra noen som utgir seg for å være fra Microsoft, og vil ha tilgang til PC-en din, så legg på!

Det er fortsatt slik at hverken Microsoft eller andre leverandører av operativsystemer, vil kontakte deg for å be deg laste ned programmer eller oppgi sensitiv informasjon.