Kjøp av brukte julegaver: Dette bør du tenke på

Økt fokus på gjenbruk og trangere økonomiske tider gjør at flere velger å handle julegaver brukt.

Thea Gulbrandsen er på jakt etter en liten «jeg tenker på deg» førjulsgave til farmor. Hun kjøper gjerne brukte julegaver.

28 minutter siden

Thea Gulbrandsen (19) og Anders Hegge Olsen (19) har tatt turen innom Fretex i Fredrikstad på jakt etter julegaver.

De kjenner seg godt igjen i at halvparten er positive til å gi bort brukte julegaver og at hele 70 prosent er positive til å få, så lenge gaven er noe de liker. Slik en undersøkelse Nortsat har gjennomført for markedsplassen Finn, viser.