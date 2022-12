Derfor ser ikke VM-kampene like bra ut på NRK

Har du stusset på hvorfor bildekvaliteten på VM-kampene ser bedre ut når du strømmer med TV2s app? Forklaringen er enkel.

Kvaliteten på VM-kamper strømmet på smart-TV-en eller via en strømmeboks varierer.

Hvor ble det av publikums ansikter og spillernes svetteperler? Ballen ser også rett så ullen ut det er den slås gjennom luften. Det er som et slør legger seg over TV-bildene når VM-kampene strømmes fra NRK.

Forskjellen i bildekvalitet på TV2s og NRKs livestrømmer fra fotball-VM er påtagelig. Hvorfor er det slik?

Men først må jeg tilstå: jeg er over snittet opptatt av bildekvalitet der jeg sitter klistret til 77-tommeren.

Scoringen til Brasil-spiss Richarlison hadde vært like spektakulær i svart-hvit, men det er noe med hvordan høyoppløste 4K-sendinger på en stor 4K-TV drar deg inn kampen.

Sendinger som har fire ganger så høy oppløsningen som vanlig full-HD.

Det betyr blant annet at 4K-TV-en din slipper å regne seg frem til hva den skal fylle alle TV-skjermens åtte millioner bildepunkter med (3840 x 2160). Slik den må når den mates med «kun» to millioner piksler fra en full-HD-sending.

Og det her NRK sliter, og vi finner forklaringen på forskjellen i bildekvalitet.

Ikke klare med 4K

Mens TV2 startet å tilby 4K-strømming av Premier League-kamper i 2020, har NRK foreløpig ikke fått hele produksjonskjeden for 4K-live på plass.

Det forklarer Bjarne Andre Myklebust, som er distribusjonssjef i NRK.

På Marienlyst er det i dag det som kalles full-HD, eller 1080p (1920 x 1080 bildepunkter), som gjelder på NRKs livestrømmer i NRK TV-appen.

Men Myklebust presiserer at mye av arkivinnholdet kan strømmes on-demand i Ultra HD-kvaliteter som 1440 (2560 x 1440 bildepunkter)

På spørsmål om når han regner med at NRK er ferdig rigget og klare for livestrømming av 4K og andre Ultra HD-formater, er svaret at «det ikke er umulig at vi kan se noe i disse formatene live senere neste år.»

Det handler om oppløsningen på bildesignalene TV-en mates med. TV2 tilbyr livestrømming av VM-kamper i 4K. Det gir et deilig løft i bildekvalitet.

Mindre kvalitetsforskjell på dekoder-TV

For ordens skyld: Strømming er ikke det samme som lineær dekoder-TV. Ser du fotball-VM med en TV-dekoder, er historien og oppløsningen en annen.

Da er det ikke strømming med TV2s eller NRKs TV-apper på smart-TV-en eller strømmebokser som Apple TV og Google Chromecast, som gjelder.

Med dekoder-TV sendes VM-kampene via TV-distributørenes plattformer, enten det er i kabel-/IPTV-nett eller i det antennebaserte bakkenettet. Her er det primært HD fra 720p til 1080i/p som gjelder.

Forskjellene i bildekvalitet på TV2 og NRKs VM-kamper på dekoder-TV er følgelig minimale.

4K på dekoder-TV, er sjelden vare. Det handler om alt fra at selve TV-dekoderen må være 4K-kompatibel, til manglende 4K-oppløsning på signalene TV-distributørene får fra TV-kanalene.

Altibox har eksempelvis to 4K-kompatible dekodermodeller på markedet, men på innholdssiden er Viasat UHD foreløpig en enslig 4K-kanalsvale.

Ny TV, men usikker på hvor stor den bør være?

Det finnes ingen fasit for den perfekte skjermstørrelsen, men et godt utgangspunkt er anbefalingen til SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers).

De anbefaler at TV-skjermen dekker 30 grader, eller 25 prosent av det totale synsfeltet vårt på cirka 120 grader.

Slik gjør du det:

1. Finn frem målbåndet.

2. Mål opp avstanden fra TV-stolen til punktet der TV-en skal stå.

3. Del antallet centimeter på fire.

4. Svaret du får, er antallet tommer TV-en skal være for å dekke 30 grader/25 prosent av synsfeltet ditt på den gitte seeravstanden.

Eksempel:

Er det tre meter fra TV-stolen til TV-en, blir regnestykket som følger:

300 cm: 4 = 75 tommer

I videoen under prøver vi ut seeravstander i Teknologimagasinets TV-skole (spilt inn før pandemien):