Hvilken spillkonsoll bør du velge? TV-en har også stor betydning

Teknologimagasinet: Vi har testet Playstation 5 og Xbox Series S.

Nå nettopp

Teknologimagasinets Geir Amundsen har en innrømmelse: Han har vært misunnelig på kollega Per Kristian Bjørkeng.

Misunnelsen har vært noe av det morsomste med testingen, innrømmer Per Kristian. Men han har også hatt sitt å stri med.

I denne episoden av Teknologimagasinet forteller Per Kristian om TV-kjøpet som endte med leiebil og retur til butikken.

Han avslører også hvilken konsoll han ville ha valgt om han måtte leve med bare én.

Playstation 5 (i midten) er stor. Her er den ved siden av en Playstation 4 Pro (til venstre) og den nye Xbox Series X (til høyre). Foto: Ketil Blom Haugstulen

Geir har et råd for å best mulig bildekvalitet og unngå å kjøpe feil TV til den nye konsollen.

Det er ikke gull alt som glimrer. Geir kjenner på skuffelsen, når Per Kristian avslører at såkalt strålesporing (ray tracing) neppe vil imponere like mye i praksis.

Han forklarer hvorfor teknologien som simulerer hvordan lysstråler reflekteres i bildet, fortsatt ikke får dataspillene til å se ut som Hollywood-filmer.

Viftestøyen på Playstation 4 har irritert begge. Hva med de nye konsollene? Svaret får du i denne episoden av Teknologimagasinet.

Gå ikke glipp av forrige episode av Teknologimagasinet: Vi sjekker om Pro-modellen av Iphone 12 er verdt 3000 kroner ekstra.

Designet på Playstation 5 er polariserende. Her er utgaven med optisk drev. Foto: Ketil Blom Haugstulen