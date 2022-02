Digital Mobilabonnement Vår oversikt avslører store prisforskjeller: Dette er de billigste mobilabonnementene.

Sjekk om du betaler mer enn du må.

Nå nettopp

Sitter det langt inne å bytte mobilabonnement? Ikke bare er det enkelt, et bytte kan redusere mobilregningen eller gi deg langt mer mobildata for pengene.

Hvorfor betale 349 kroner for 7 gigabyte (GB) i måneden, når du kan få fri data til samme pris? Her er abonnementene som gir deg mest data og fart for pengene: