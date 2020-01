Duolingo? Ah, den hadde jeg glemt! Språk-appen som poden mente var kjekk å ha når han skal ha spansk på skolen. Det er seks måneder og 720 kroner siden.

For en tjeneste det viste seg at han ikke hadde brukt på mange måneder. Så den kunne jeg visst bare si opp. Ja, ja, bedre sent enn aldri.