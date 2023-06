Myndighetene varsler grep for å gi deg billigere bredbånd

Vil øke valgmulighetene og hindre monopolsituasjoner.

Er du fornøyd med bredbåndstilbudet ditt? Myndighetene mener det kan bli bedre mange steder i landet. Vis mer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mener det i flere deler av landet er enkeltaktører som har for stor makt, og at bredbåndskundene der har for få valgmuligheter.

Nå varsler de et helt nytt grep for å hindre monopolsituasjoner. Se oversikten over stedene i landet som kan vente seg endringer lenger ned i saken.