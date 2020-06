Telenor lanserer fri data med begrensninger

Du kan velge mellom tre hastigheter.

Ifølge Telenor er lanseringen av Next et svar på kundenes ønske om ikke å måtte tenke på hvor mye data de bruker i mobilnettet. Geir Amundsen

Telenor tilbyr nå for første gang norske mobilkunder et abonnement med fri data, slik de lenge har tilbudt sine svenske og danske kunder.

Det nye abonnementet som har fått navnet Next, lar kundene velge mellom tre ulike makshastigheter for nedlastning:

Maksimal (300 Mbps, Megabit per sekund): 799 kroner i måneden.

Rask (100 Mbps): 599 kroner i måneden.

Normal (10 Mbps): 549 kroner i måneden.

Etter at 100 GB er brukt opp, strupes farten til 3 Mbps. For 99 kroner døgnet eller 499 kroner for resten av måneden, kan du om ønskelig kjøpe deg opp til full hastighet igjen. Eller «reload» som det heter hos Telenor. Abonnementet kan kombineres med data-SIM.

Next er med andre ord et fri data-abonnement med visse hastighets- og volumbegrensninger.

Til sammenligning tilbyr Chilimobil 150 GB med maksimal hastighet i Telias nett for 499 kroner i måneden. Her justeres farten ned til 3 Mbps frem til midnatt hvis du passerer 5 GB på en dag.

Vil det gi dårligere mobilopplevelser?

Next-modellen med fri data som skiller på hastighet, er ikke ny, og praktiseres blant annet i det finske mobilmarkedet.

Her var datavolumet per innbygger i mobilnettet mer enn syv ganger høyere enn i Norge i 2018. Norge ligger også langt bak våre andre nordiske naboer når det kommer til datatrafikk i mobilnettene.

En trafikkforskjell Forbrukerrådet mener henger sammen med at norske datapakker er både mindre og dyrere enn i de andre nordiske landene.

Telenor har tidligere vist til nettopp det finske mobilmarkedet:

«Fri bruk fører til økt bruk i mobilnettet. Det som skjer, er at trafikk flyttes fra fastnettet til mobilnettet. Dermed driver denne prisingen mobildatatrafikken, og siden mobilnettet er delt ressurs, blir konsekvensen dårligere mobilopplevelser for alle.»

Telenor: – Må finne en balanse i det vi tilbyr

-Vil Next kunne gi dårligere mobilopplevelser, og hva er årsaken til at Telenor nå velger å tilby et slikt fri data-abonnement?

– Det stemmer at dersom en betydelig andel av trafikken som nå går på fastnett bredbånd, fases over i mobilnettet, vil det føre til reduserte mobilopplevelser, sier kommunikasjonssjef i Telenor, Anders Krokan.

Han mener dette er en utfordring for enhver mobiloperatør verden over.

– Telenor må derfor finne en balanse i det vi tilbyr, slik at vi unngår å havne i en situasjon der kvaliteten reduseres. Det mener vi at vi har fått til med Next. Et produkt med god balanse mellom hva kundene ønsker og hva mobilnettet tåler, sier Krokan.

Happybytes med 10 kroner per GB

Det er ikke bare Telenor som har lansert nye mobilabonnement. Nylig dro Happybytes sløret av et nytt mobilabonnement med 30GB datapakke til 299 kroner.

Begrensningen er at datapakken til Happybytes er delt opp i 1 GB per dag. Trenger du mer data en dag, kan du fylle på en ekstra GB til bare 19 kroner (inntil 4 ganger per dag). Du kan med andre ord ikke fritt disponere pakken på 30 GB innen for månedsperioden.