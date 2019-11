– Det er veldig skummelt å le av dette her, mener Per Kristian, som tror lanseringen av Cybertruck 22. november blir stående som et stort øyeblikk i bilens historie. Intet mindre.

I denne episoden av Teknologimagasinet ser vi nærmere på hva Elon Musk pønsker på, og hvorfor pickupen er blitt seende ut som den gjør.

Tenker Musk på en så kostnadsbesparende og prispressende måte at konkurrentene bør skjelve i buksene? Per Kristian påpeker at valgene Tesla har tatt også har noen gigantiske ulemper.

På norske veier?

Og hva med sikkerheten? Vil den mastodontiske trucken i rustfritt stål på nesten seks meter noen gang slippes løs i trafikken, undrer Geir.

Teknologimagasinets tospann kjenner selv til flere nordmenn som allerede har bestilt et eksemplar. Vil den bli et vanlig syn på norske veier? Noen traver i parkeringshuset blir den garantert ikke.

Litt om den amerikanske «kylling-skattens» betydning for pickupens popularitet får du også i denne episoden av Teknologimagasinet.

