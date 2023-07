Sina Løvnæseth (19) fikk plass på drømmestudiet. Dette er de vanskeligste studiene å komme inn på i år.

Årets studietall for høyere utdanning er klare. Her er hele oversikten.

Sina Løvnæseth fikk plass på drømmestudiet sitt. Vis mer

Sina Løvnæseth (19) fra Ski hadde realfag på videregående, og venner og familie så for seg at hun skulle gå realfagsretningen da hun søkte høyere utdanning. Men for Løvnæseth var det noe annet som fristet.

– Selv om jeg sikkert kunne kommet inn på flere studier som krever realfag, var jeg lei av det. Jeg ønsker meg en jobb jeg motiveres av og trives med, sier 19-åringen.