Sonos Era 100 (t.v) og Era 300 har mye nytt under panseret. Er Era 100 verdt 500 kroner mer enn Sonos One? Hvor godt makter Era 300 å spre lyden rundt i rommet? Og hvordan står de seg mot Apple Homepod? Test av Sonos Era 100 og Era 300: Sonos nye høyttalere treffer på mye, men har noen overraskende mangler

Sonos Era 100 skal hoppe etter Wirkola, og Era 300 prøver på noe nytt.

28.03.2023 19:00

Sonos har vært en favoritt her i huset i mange år. Suksessoppskriften er bunnsolid lydkvalitet kombinert med god brukervennlighet.

På papiret er det Era 300 jeg er mest spent på av de to nykommerne. Hvor vellykket er Sonos’ første forsøk på å lage en høyttaler skreddersydd for såkalt romtilpasset lyd, som skal spre lyden i rommet på helt annen måte? Og er Era 100 verdt 500 kroner mer enn Sonos One, som den etterfølger?