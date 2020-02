36,03 milliarder kroner. Det er summen nordmenn handlet hårfønere, vaskemaskiner og TV-er for i 2019, viser tall fra stiftelsen Elektronikkbransjen.

En oppgang på 1,7 prosent sammenlignet med året før, og ny rekordomsetning.

– Selv om antall solgte produkter faller noe, går verdien opp, ettersom nordmenn kjøper dyrere og mer avanserte produkter, sier Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen i en pressemelding.

Dette er samlet verdi for omsetningen av lyd, bilde og multimedia, hvitevarer og småelektriske produkter, foto, mobiltelefoner og bærbare PC-er til forbrukermarkedet. Spillkonsoller, tilbehør og stasjonære PC-er er derimot ikke en del av statistikken.

Fortsatt nedgang i mobilsalget

Nedgangen i mobilsalget fortsetter for tredje året på rad. Antall solgte mobiler falt fra 1,8 til 1,7 millioner enheter i 2019, en nedgang på seks prosent. Omsetningen derimot, faller med bare tre prosent, til 9,7 milliarder kroner.

– Salget av de billigste mobilene faller kraftig, samtidig ser vi vekst i modellene som koster over 6.000 kroner, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Hun tror høy snittpris er en av forklaringene på at nordmenn bytter telefonen sin stadig sjeldnere. I 2019 var den gjennomsnittlige tiden for hvor lenge vi beholdt mobiltelefonen drøye to og et halvt år, mot halvannet år for bare noen år tilbake.

Stian Sønsteng/Stiftelsen Elektronikkbransjen

Trådløs lyd og robotstøvsugere

Salget av hodetelefoner økte med ni prosent fra 2018 til 2019, og endte på 960.000 solgte enheter.

Det er ikke overraskende at stadig flere hodetelefoner og ørepropper blir trådløse.

Og robotstøvsugerne kommer. Av en halv million solgte støvsugere i 2019, var 91.000 robotstøvsugere. Det tilsvarer en markedsandel på 18,3 prosent, opp fra ti prosent året før.

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Større og dyrere TV-er

NTB/Scanpix

Salg av TV-apparater var ned to prosent, fra 373.000 i 2018 til 365.000 i 2019. Vi handlet likevel TV-er for 3 milliarder kroner.

92 prosent av TV-ene hadde 4K oppløsning, mot 89 prosent i 2018 og 47 prosent 2017.

Og TV-ene våre blir større. 65-tommerne har økt markedsandelen fra 18 til 26 prosent, og TV-er over 65 tommer utgjør nå 5 prosent av totalmarkedet, mot 3 prosent i 2018.

Smartklokker

Salget av smartklokker fortsetter å stige. I 2019 økte salget med 30 prosent, fra en halv million klokker i 2018 til 650.000 i 2019, viser tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjens forbrukerundersøkelse.

Den viser også at salget av smartarmbånd stagnerte i 2019. Det vil si et salg på 560.000 enheter, det samme som i 2018.

– Det kommer stadig flere produsenter inn på smartklokke-markedet, og klokkene får flere funksjoner. Treningsklokkene får i større grad smarte funksjoner og faller inn i kategorien, og motehusene lanserer nå også smarte modeller, sier Ottemo.

Ps! Med nesten 31 millioner eksemplarer, en oppgang på 36 prosent fra året før, solgte Apple i 2019 flere klokker enn den samlede sveitsiske klokkeindustrien med sine 21,1 millioner enheter, ifølge tall fra Strategy Analytics.

Geir Amundsen

Elsparkesykler og smarthøyttalere

2019 var elsparkesyklenes gjennombruddsår i Norge. Men salgstallene har bransjeorganisasjonen foreløpig ikke fått på plass.

Kommunikasjonssjef Ottemo opplyser at det jobbes for å kunne legge frem salgstall for elsparkesykler og andre mikromobilitetsprodukter, for første halvår 2020.

I 2018 ble det solgt 150.000 smarthøyttalere i Norge. Har nordmenn fått øre og øyne ytterligere opp for Google Home og andre digitale assistenter i 2019?

– Når vi snakker med de store elektronikkjedene, er tilbakemeldingen at salget har flatet ut. Vi har valgt ikke å stille spørsmål om smarthøyttalere i vår spørreundersøkelse, da folk rett og slett er litt forvirret over hva som er en smarthøyttaler, nå som Google integrerer sin digitale assistent i andre produkter. Noen tall fra Google og Apple får vi ikke, forklarer Ottemo.