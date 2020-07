Dette er de mest populære norske nettsøkene i sommer

En død dragdronning er den personen flest nordmenn har søkt etter på Google. En kro, et kjøttstykke og en sommerby ligger også høyt på statistikken.

Dragartist og aktivist Marsha P. Johnsen er det navnet flest har googlet i sommer. THE DEATH AND LIFE OF MARSHA P. JOHNSON, Marsha P. Johnson, 2017. ©Netflix/courtesy Everett Collection/NTB scanpix

17. juli 2020 16:12 Sist oppdatert nå nettopp

Basert på tall fra Google Trends de siste 30 dagene, prøver vi her å gi en pekepinn på hva nordmenn interesserer seg for i sommer.

Vi har delt inn etter tre kategorier: Søkeord, steder og mat/restaurant.

Personer

Topp tre søkeord er navnene Marsha P. Johnsen, Gaute Drevdal og Jeanette Wig Steen.

De tre personene er etterfulgt av spillet Fantasy Premier League og den engelske toppserien i fotball, Premier League. Google Trends

Marsha P. Johnsen

Personen flest nordmenn har søkt etter i sommer, er den avdøde LGBT+-aktivisten og dragqueen Marsha P. Johnsen (1945–1992).

– Jeg synes det er veldig kult at Marsha P. Johnsen er googlet så mye, sier leder i Skeiv Verden, Bassel Hatoum.

Skeiv Verden jobber med å fremme rettigheter for skeive med etnisk og religiøs minoritetsbakgrunn

Hatoum forteller at Johnsen var sentral i Stonewall-oppgjøret i 1969.

Opptøyene rundt homo-baren Stonewall Inn i New York City regnes som startskuddet på den moderne homobevegelsen.

Den årlige Pride-feiringen er til minne om menneskene som gjorde opprør mot systematisk diskriminering på 60- og 70-tallet.

Under årets Pride-markering har Johnsen, som en av de fremste svarte transkvinnene under Stonewall-opprøret, blitt løftet frem av blant annet Skeiv Verden.

– At akkurat Johnsen er blitt googlet mye i Norge, er nok i sammenheng med Black lives matter-bevegelsen. I år har Pride satt søkelys på rasisme og koblingen mellom homobevegelsen og opptøyene etter dødsfallet til George Floyd, sier Hatoum.

Her fra en felles Black lives matter og Pride-demonstrasjon utenfor Stonewall-baren i New York 28. juni i år. Eduardo Munoz/Reuters/NTB scanpix

Gaute Drevdal

Den nest mest googlede personen i sommer, er overgrepsdømte Gaute Drevdal.

Han ble i slutten av juni dømt til 13,5 års fengsel for å ha forgrepet seg på til sammen ni unge kvinner.

Drevdal har hele veien nektet straffskyld. Dommen blir anket til Borgarting lagmannsrett.

Gaute Drevdal har hatt ulike lederroller i medie- og kulturbransjen. Han har blant annet vært sjefredaktør i avisen Natt & Dag, daglig leder for magasinet Smug og pressesjef for Hovefestivalen.

Kulturredaktør i Aftenposten, Cecilie Asker, forteller at nesten alle søkene etter Gaute Drevdal ble gjort den dagen dommen mot han falt, samt de kommende to, tre dagene.

– Dommen fikk av naturlige årsaker stor nasjonal medieoppmerksomhet og Drevdal var nok først og fremst et kjent navn for kulturlivet i Oslo. Da er det ikke så rart at alle de som leste om dette og ikke visste hvem han var fra før, tydde til Google for å bli opplyst, sier hun.

– At sommerferien hadde startet på dette tidspunktet, gjorde nok også sitt til at nyhetstemperaturen generelt hadde gått noe ned, og at det dermed var færre nyhetsaktuelle navn som fikk søkermotorene til å gå varmt, sier hun.

Kulturredaktør i Aftenposten, Cecilie Asker. Morten Uglum

Jeanette Wig Steen

Den tredje personen på topplisten, er Jeanette Wig Steen.

I slutten av juni ble en død kvinne funnet i en kum ved Vår Frelsers Gravlund i Oslo.

Oslo-politiet bekreftet kort tid etter at det var Jeanette Wig Steen som ble funnet. Hun har vært savnet siden 2017.

Les mer om forsvinningen her: Jakten på Jeanette (Aftenposten A-magasinet)

Steder

Langesund i Vestfold og Telemark, Bø Sommarland og Spania seiler inn som de mest populære i kategorien «steder».

Sørlandet og Molde er det også mange som er nysgjerrige på i sommer. Google Trends

– Overraskende

Ordfører i Bamble kommune, Hallgeir Kjeldal (Ap), blir svært glad av nyheten om topplasseringen til Langesund.

– Det var hyggelig å høre. Jeg må også innrømme at det er veldig overraskende, sier han lattermildt.

Kjeldal forteller at byen har hatt godt med besøkende i sommer.

Fordi mange ferierer i Norge, tror Kjeldal spesielt familier har vært på utkikk etter et barnevennlig sted.

– Langesund har mange steder og aktivitet som passer både for og med barn. I tillegg går det ferge til Danmark, og det er nok flere som kombinerer en Danmarkstur med noen dager i Langesund, sier han.

Langesund har cirka 5.500 innbyggere. Byen var lenge en av Norges viktigste byer innen skipsfart. Vidar Ruud / NTB scanpix

Nummer to på listen er Bø Sommarland i Telemark. Scanout

En klassisk feriefavoritt, Spania, kommer inn som nummer tre. Gustavsen, Terje

Mat/restaurant

Det virker som om nordmenn ønsker å bli mer avanserte på grillen i sommer.

Søkeordet som topper innen kategorien mat/restaurant, er «brisket»

Det er oksebrystet foran i dyret. Det trenger lang tilberedning ettersom musklene i delen brukes mer, og kjøttet ikke er så mørt som i filetene.

Kjøttstykket være noe vanskelig å få kjøpt i Norge og bør derfor bestilles, ifølge matprat.no.

Det kan være grunnen til at mange har søkt etter det på internett i sommer.

Brisket står ofte på menyen på amerikanske barbecue-restauranter, og er alltid med som hovedkategori i barbecue-konkurranser, skriver matprat. Kathy Willens/AP/NTB scanpix

Mange har også lurt på hvordan man lager hjemmelaget lasagne (nummer 5). Watermelon sugar er en sang av den britiske artisten Harry Styles. Google Trends

Den eneste restauranten på topp fem, er Mortens Kro på Hagan (Gjelleråsen) rett nord for Oslo.

Den familieeide kroen har holdt det gående siden 1965. Den samme familien er fortsatt eiere.

Kroen serverer tradisjonell norsk mat som kjøttkaker, flesk og duppe og stekt sei.

– Så gøy, sier hovmester Astrid Helen Pettersen da hun får vite at Mortens Kro er den mest googlede restauranten i sommer.

Hun forteller at det er gledelig, men kanskje ikke så overraskende å høre.

– Pågangen i sommer har vært god. Jeg tror vi skiller oss ut fra andre kroer ved at vi har en erkenorsk meny man ikke finner mange andre steder langs veien, sier Pettersen.