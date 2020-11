Iphone 12 Mini eller Pro Max? Forskjellene på Apples største og minste modell overrasket oss.

Teknologimagasinet: Vi har testet bildekvaliteten mot toppmodellene til Samsung og Huawei.

25 minutter siden

Er kameraet på Pro Max verdt prisen og størrelsen? Teknologijournalist Geir Amundsen er ikke så begeistret for de største mobilene, men vil gjerne ha det beste kameraet.

Kan han klare seg uten den største bildebrikken med bildestabilisator? I denne sendingen av Teknologimagasinet får han svar på hvor stor forskjellen er på Iphone 12 Pro Max og Mini.

Kollega Per Kristian Bjørkeng har testet begge. Resultatet overrasker. Han har også sammenlignet bildekvaliteten med Galaxy Note 20 Ultra og Huawei Mate 40 Pro. Hvem er best på bilde- og videokvalitet?

Sendingen avsluttes med et julegavetips til alle som har mobiltelefon på ønskelisten. Per Kristian gjorde et lønnsomt funn da han skulle kjøpe ny mobil til datteren.

I denne sendingen tester vi bildekvaliteten på Iphone 12 Pro Max og Mini, Galaxy Note 20 Ultra og Huawei Mate 40 Pro. Foto: Per Kristian Bjørkeng

Gå ikke glipp av forrige episode av Teknologimagasinet: Bør du gå for Playstation 5 eller Xbox Series X?