Julegavene gameren ønsker seg

Jul og vinter er høysesong for gamere i alle aldre. Her er tips for deg som vil vekke jubel når noe hentes frem fra under juletreet.

Den større og mer lyssterke skjermen er bare en av flere viktige forbedringer på Nintendos Switch OLED Edition.

Nå nettopp

La en ting være sagt først om det som ikke er på denne listen: Få ting er i år like ettertraktet blant dataspillelskere som en ny Playstation 5 eller Xbox Series X.

Problemet er at de fortsatt er nærmest umulig å få tak i, selv om de ble lansert for ett år siden. Den som skal gi en av dem i julegave, har nok allerede planen klar. På «svartebørsen» Finn.no går de for flere tusen over utsalgspris.