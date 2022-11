– Vi føler oss tvunget til å kjøpe raskere bredbånd enn nødvendig

Det koster Bent Are Fikse (53) og familien tusenlapper i året.

Bent Are Fikse er fornøyd med kvaliteten på fiberbredbåndet sitt, men savner muligheten til å velge rimeligere og lavere hastigheter og å kunne velge mellom flere bredbåndsleverandører.

Én time siden

Maling får du kjøpt i alt fra 0,7 til 10 liters spann. Du betaler litt mer for literen for de minste spannene, men slipper å betale for maling du ikke trenger.

I bredbåndsmarkedet risikerer du å måtte kjøpe dyrere abonnement med høyere hastigheter enn du ønsker og behøver. Det liker Bent Are Fikse dårlig.