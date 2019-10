Her kan du høre denne episoden:

«Vår misjon er å lage verktøy som gir deg mer kunnskap, suksess, helse og lykke.»

Det manglet ikke på visjoner da Googles årlige maskinvareslipp, «Made by Google», gikk av stabelen i New York.

I denne episoden av Teknologimagasinet ser Per Kristian og Geir nærmere på de nye Google-dingsene.

Den nye Nest Wifi med innebygd smarthøyttaler vekker begeistring, selv om Googles trådløse ruter har en åpenbar mangel.

NTB scanpix

Den nye versjonen av Googles minste smarthøyttaler, Nest Mini, har et triks på lur som Per Kristian virkelig har sansen for.

Geir lurer på hvorfor Googles nye mobiltelefon med innebygd radar og ny kamerafunksjonalitet, Pixel 4, neppe kommer til Norge. Per Kristian har en klar formening om hva årsaken kan være.

Han har også en overraskelse på lur i studio, som viser hva det betyr for brukeropplevelsen at oppdateringsfrekvensen på skjermen øker.

Hva synes de to om smakebitene Google serverte på øreproppene Pixel Buds 2? Svaret får du i denne ukens sending av Teknologimagasinet.

