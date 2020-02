I denne episoden av Teknologimagasinets podkast får du forklaringen på hvorfor Per Kristian rett og slett ikke tør å dra på vintertur med sin Tesla Model 3 uten en batteridrevet varmluftspistol innen rekkevidde.

Vi snakker også nærmere om hvordan det er å være elbileier når gradestokken faller.

Hva gjør egentlig kuldegrader med ladehastighet og rekkevidde, lurer Geir.

Begge kan påvirkes drastisk, og det er flere viktige ting å være klar over, forteller Per Kristian. I løpet av sin første vinter med elbil har han kjørt på flere langturer over fjellet i inntil 17 minusgrader.

Olav Olsen

En batterifunksjon som kom som en oppgradering i fjor får får ladingen til å gå flere ganger kjappere enn før.

Noen tanker om kvaliteten på Teslas kundeservice har Per Kristian også gjort seg, etter at han fikk en selvpåført skade på bilen. Det var nemlig ikke helt opplagt hvem som skulle ta regningen.