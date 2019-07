Ivrige stemmer snakker høylytt inn i mikrofoner på headsettene. Noen snakker om at de har lite hp og at de trenger å heales. Andre gir angrepskommandoer til lagkamerater. Som gresk for voksne, men naturlig for barn og unge som er opptatt av gaming.

– Gamingspråket har mange forkortelser for at det skal være mest mulig effektivt å prate sammen når man er i en hektisk kamp, forklarer Felix Chatur (14), uten å ta blikket vekk fra dataskjermen.

Han spiller Overwatch med klassekameraten Aleks Reppen (13), som sitter foran en egen dataskjerm tvers overfor ham på House of Nerds på Løren.

Når man chatter eller prater med hverandre i spillverdenen, er det ikke uvanlig at det dukker opp forkortelser som afk og wp eller uttrykk som skins og lagge.

Barn plukker opp nye ord når de spiller med andre på nett eller når de ser på internasjonale Youtubere som strømmer videospill. Med nye spill dukker det også opp nye uttrykk som er knyttet til gjenstander i spillet, påpeker Kris Munthe, Barnevaktens spillekspert. Skins er et eksempel på et slikt uttrykk.

– Har du inntrykk av at det er lett for foreldre å forstå språket som barn bruker seg imellom i spill?

– Absolutt ikke. Barn og unge har i alle tider skapt sitt eget språk og identitet. Vi klarer ikke å henge med fordi vi ikke er like gode på å lære nye ord som dukker opp. Det har jo med interesse å gjøre, sier Munthe.

Forstår du alle gaming-ord og -uttrykkene? Test deg selv under.

– Noen forkortelser knytter seg opp mot banning

Munthe mener spillverdenen kan oppleves enda mer fremmed for voksne som ikke forstår ordene og uttrykkene som brukes.

– Bør foreldre sette seg inn i hvordan barn kommuniserer i spill?

– Det viktigste er at man har en dialog med barna om hvordan de har det i spillverden sin. Det er langt viktigere enn å lære alle ordene på rams.

Men det kan likevel være nyttig å være litt nysgjerrig og spørre barna selv hva ordene de bruker betyr.

Torgeir Strandberg

– Noen forkortelser knytter seg opp mot banning og ufine bemerkninger, og på den måten kan slike bemerkninger gå oss hus forbi. I spill kan også temperaturen bli høy fordi man er i konkurransemodus. Sårende ord kan bli utvekslet, og det kan gjøre vondt for mottageren.

Kompisene Felix og Aleks som spiller på House of Nerds, skjønner at det kan være vanskelig for voksne å forstå alle ordene og uttrykkene som brukes i spillverdenen.

– Hvordan kan voksne best lære seg det?

– De må bare prøve å spille og ta initiativet, mener Felix.

Nederst i saken finner du en ordliste med vanlige ord- og uttrykk.

Torgeir Strandberg

Datatilsynet: Involver deg i spillingen

Det er ikke bare måten barn kommuniserer på som voksne bør være oppmerksomme på. Det å chatte med andre i spill kan by på utfordringer.

Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, tror mange foreldre ikke er klar over hvor stor del av spillverdenen som innebærer å chatte med andre.

Torgeir Strandberg

Torgeir Strandberg

– Snakk om hvem som kan sitte på andre siden av et brukernavn. Det kan være noen på din egen alder, det kan være voksne eller det kan være noen som er der kun for å lage trøbbel. Gi råd om hva man kan gjøre om man opplever noe ubehagelig i spillet, for eksempel om man får kjipe kommentarer.

På nettbrett, smarttelefoner og spillkonsoller finnes det muligheter for å legge på filtre som beskytter barn mot skadelig og skremmende innhold.

Skal man bruke slike filtre, er det viktig at en ikke stoler blindt på dem, råder Skåltveit.

– Ofte kan de gi en følelse av falsk trygghet, for det vil alltid være mulig å omgå et slikt filter. Kanskje man er hos en kompis som ikke har foreldrekontroll-filter. Det er derfor viktig å samtidig jobbe for at slike filtre sitter i hodet og ikke bare fysisk på enheten.

Hun mener det er viktig at voksne inkluderer seg særlig i spilling med mulighet for chat, slik at man kan gi barnet verktøy til å håndtere situasjoner som dukker opp.

Gjør terskelen lav for dem, slik at de tør å komme og prate med deg ved behov, råder hun.

Fakta: Slik kan du sikre personvern i spill Alle populære spillkonsoller som PS4, Xbox og Nintendo Switch, har innebygget foreldrekontroll hvor man som regel angi kan aldersgrenser på spill, spilletid og eventuelt slå av muligheten for chat med andre. Men det er noen spill som overstyrer denne, for eksempel i Fortnite, slik at det fortsatt er mulig å chatte med andre i spill. Ingen innstillinger er derfor hundre prosent sikre. Sjekk gjennom personverninnstillinger. Her kan man angi i hvilken grad egen profil er søkbar for andre og hvem som kan sende deg venneforespørsler (for eksempel kun venners venner eller ingen). Man kan også velge hvem som kan sende deg meldinger og om det virkelige navnet ditt skal dukke opp i søk. Jo mer begrensende man er, desto mer kontroll har man over hvem som kan kontakte deg. Vær forsiktig med hvem du godkjenner som nye kontakter. Man bør ha høyere terskel for å godkjenne de som ikke er gode klassekamerater eller venner fra før av. Kilde: Kris Munthe, Barnevakten.

– En av de største utfordringene i dag er nemlig at barna ikke vet hva de skal gjøre når de havner i uønskede dialoger eller situasjoner.

Fakta: Syv råd om personvern i spill Barn og unge har vennelister i spill på samme måte som i sosiale medier. Vær forsiktig med hvem du legger til i vennelisten din.

Ikke gå over i én-til-én (privat) chat med fremmede.

Hold informasjon om fullt navn, bosted, navn på skolen, telefonnummer og lignende hemmelig, og ikke fortell dette til noen du ikke kjenner.

Ikke bruk ditt ekte navn i spillnavnet ditt, velg et anonymisert brukernavn som ikke kan kobles til ditt ekte navn.

Sjekk gjennom gode innstillinger for personvern på spillkonsollen/datamaskinen din og begrense hvem som kan legge deg til som venn.

Ikke gi din log-in til andre, og hold passordet til brukerkontoen hemmelig og for deg selv.

Skru på totrinnsverifisering der det er mulig. Kilde: Kris Munthe / Barnevakten

Gaming-ordliste

Barnevakten har laget en ordliste over noen vanlige ord og uttrykk som blir brukt i spill: