Bredbånd på hytta til jul? Det er tusenlapper å spare

Ikke mulighet for vanlig bredbånd med kabel på hytta? Her er tre trådløse alternativer.

Godt og robust internett kan redde familiefreden på hytta. Vi guider deg gjennom alternativene til fast bredbånd.

16. des. 2021 11:00 Sist oppdatert 23 minutter siden

Julen står for døren. For mange betyr det noen late feriedager på hytta, eller at man tar med seg hjemmekontoret til fjells.

Har du ikke tilgang på fast bredbånd på hytta, er det bredbånd over mobilnettet som gjelder. Når mobildekningen tillater det.