Undersøkelse om bredbånd: Fire av ti kunder uttrykker misnøye

Bruk av strømmetjenester og hjemmekontor stiller økte kundekrav til bredbåndsleverandørene.

26. okt. 2021 08:25 Sist oppdatert 7 minutter siden

Bare hver tredje bredbåndskunde opplever at hastigheten er i henhold til avtalen, og en av fire oppgir at de har klaget på bredbåndstjenesten sin det siste året.

Det viser den årlige undersøkelsen av kundetilfredshet i bredbåndsmarkedet som EPSI Rating har gjennomført for 15. året på rad.

Her svarer 60 prosent at de enten er fornøyde eller meget fornøyde med bredbåndstjenesten. De resterende 40 prosentene uttrykker misnøye.

– Kundetilfredsheten er fortsatt på svake nivåer, og jevnt over føler mange kunder at de betaler mye for en tjeneste de opplever som ustabil, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Rating Norge.

Han mener problemer med ustabilt internett, dårlig samsvar mellom forventning og leveranse og en oppfattelse av et produkt som ikke gjør seg fortjent til prisen, gjør at bransjen fortsatt har en solid jobb foran seg.

Undersøkselen viser også at:

Fire av ti kunder som har klaget, oppgir at problemet ikke ble løst.

60 prosent oppgir at én i husstanden er regelmessig avhengig av bredbåndet for hjemmekontor.

36 prosent oppgir at de, eller andre i husstanden, spiller spill som krever raskt bredbånd.

Fortsatt på topp

De mest fornøyde bredbåndskundene har Altibox. I bunnen av målingen finner vi NextGenTel.

Direktør for privatmarkedet i NextGenTel, Roy Børsheim, kommenterer i en e-post til oss at kunder som får bredbånd over kobbernette,t generelt er mindre fornøyd enn kunder på fiber og trådløst bredbånd.

– Det er en kombinasjon av ytelse, stabilitet og pris. For mange kunder holder det med den ytelsen man kan få på kobber, for andre blir dette for lite. I løpet av 2022/2023 vil nesten alle våre kunder være over på trådløst bredbånd eller fiber. Samtidig vil vi fortsette arbeidet med å bedre kundens wi-fi-opplevelse og andre tiltak på kundeservice.

NB! Lenger ned i saken kan du se hvilke TV-og strømmetjenester som scorer høyest.

Etterlyser økt valgfrihet

Finn Myrstad er fagdirektør i Forbrukerrådet. Han mener resultatene av målingen viser at det er en stor og vedvarende avstand mellom forbrukernes forventninger og tjenestene bredbåndsleverandørene leverer.

– Et flertall av norske forbrukere er prisgitt én bredbåndsleverandør. Da øker selvsagt frustrasjonen når de er misfornøyde og ikke kan bytte. Vi håper den nye regjeringen får økt valgfriheten i markedet og ikke minst sikre at alle får levert bredbånd med tilstrekkelig kapasitet, sier Myrstad.

Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) var snitthastigheten for norske bredbåndsabonnemenete på 230 Mbit/s ved utgangen av første halvår i år.

Opplever du at du ikke får hastigheten du betaler for? Sjekk selv på Nkoms Nettfart.no.

NB! En ting er hastigheten du får inn i husveggen, en annen hva det trådløse nettverket ditt klarer å levere. Her er syv tips til bedre wi-fi-dekning.

Hvem har de mest fornøyde TV- og strømmekundene når popcornet hentes frem?

TV-tjenester

EPSI har også målt hvor fornøyde norske kunder er med TV- og strømmetjenestene sine.

Blant de målte TV-leverandørene har Altibox de mest fornøyde TV-kundene.

44 prosent av kundene svarer at det er lite sannsynlig at de ville valgt

samme TV-distributør på nytt dersom de skulle velge i dag.

Mye tyder på at dårlig bredbåndskvalitet også har smittet over på TV-opplevelsen. Spesielt for kunder som har bredbånd og TV fra samme leverandør

Dårligst ut i målingen kommer Telia, som i 2018 kjøpte Get-eier TDC Norge. Telia har følgende kommentar til sisteplassen:

– Våre egne undersøkelser viser et mer nyansert bilde enn årets EPSI-måling, men vi er selvfølgelig ikke fornøyd med disse resultatene, sier Daniel Barhom, informasjonssjef i Telia Norge.

Han tror noe av forklaringen kan skyldes at Telia det siste året har hatt flere krevende TV-forhandlinger, som påvirket kundene negativt mens disse pågikk.

– Vi jobber kontinuerlig med å skape de beste kundeopplevelsene, og det er ingenting vi ønsker mer enn å ha fornøyde TV-kunder, understreker Barhom.

Strømmetjenester

75 prosent oppgir at de abonnerer på strømmetjenester. Opp fra 60 prosent i 2018.

– Tilbakemeldingen er tydelig. Kundene er vesentlig mer tilfredse med strømmetjenestene enn med TV-distributørene, sier Høst.

Det er spesielt to forskjeller som peker seg ut:

Brukergrensesnittet oppleves som betydelig bedre blant strømmetjenestene enn hos TV-distributørene.

Innholdet oppleves som bedre hos strømmeleverandørene.

– Dette i kombinasjon med at prisnivået på strømmetjenestene oppleves som bedre, gjør at strømmekundene i langt større grad enn TV-kundene sitter igjen med følelsen av at de får valuta for pengene, fastslår Høst.

Øverst troner Disney+, men det er relativt jevnt mellom de ulike strømmetjenestene.

Disney+ har den største andelen med kunder som abonnerer på grunn av godt innhold for barn.

TV 2 Play har størst andel kunder som abonnerer på grunn av at kanalen er god på sport.

Discovery+ gjør det relativt sett best med tanke på godt norskspråklig

innhold.

Strim er, som Disney+, med i målingen for første gang. Strim skiller seg fra de andre aktørene ved at de er i krysningspunktet mellom en TV- og strømmeleverandør.

Netflix havner sist på målingen. Det forklarer EPSI med at flere og flere etterlyser bedre og nyere innhold.

– Netflix er en ener når det gjelder å holde kundene oppdatert på nytt innhold, men konkurrentene er blitt bedre og forskjellene er mindre enn før, oppsummerer EPSI i sin rapport.