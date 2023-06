Rentene går opp og kjøpekraften ned. Vet du hvor mye mobilbruken koster deg og familien i måneden og året? Dere kan spare mange tusenlapper i året på å bytte mobilselskap. Spar tusenlapper på mobilabonnement

Vil du ha 2 GB eller 30 GB til samme pris? Sjekk hvem som gir deg mest mobildata for pengene når det skal mobilsurfes i sommer.

29.06.2023 06:15 Oppdatert 29.06.2023 06:54

Kjenner du på økte rentekostnader og redusert kjøpekraft, kan det være gode penger å spare på å bytte til et rimeligere mobilabonnement. Eller du kan sikre deg en større datapakke til samme eller lavere pris. Kjekt når det skal mobilsurfes på stranden eller hytta uten wi-fi i sommer.

Her får du en kjapp oversikt over hva du får av mobildata for 200 og 300 kroner i måneden, og hvilket mobilselskap som gir deg og familien det rimeligste abonnementet med fri data.