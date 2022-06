Sommerens billigste mobilabonnementer

Ferietid betyr økt mobildatabruk for mange. Vår prisoversikt viser at du risikerer å betale det mangedobbelte av hva du må for mobildataen.

Kaster du penger ut av mobilvinduet?

40 minutter siden

Når hjemmets lune wi-fi-rede forlates, og skoledagen byttes ut med mobilsurfing, skjer det fort noe med databruken.

Vil du ha 1 eller 10 GB til samme pris? Sjekk hvor du får du mest mobildata for 200 og 300 kroner og hvor du finner det beste abonnementet med fri databruk.