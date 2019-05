Podkast: Skal du kjøpe eller selge Huawei-mobilen?

Her kan du høre denne episoden:

Per Kristian var i Huaweis hovedkvarter i Shenzhen da nyheten om bruddet med Google sprakk. I denne episoden av Teknologimagasinet forteller han om hvordan det var å være til stede blant tusenvis av Huawei-ansatte i beredskapsmodus.

Og hva skjedde egentlig med Mac-en hans da den gikk i vranglås i Kina?

Geir lurer på hva man egentlig risikerer ved å kjøpe en Huawei-telefon i dag.

Per Kristian mener den kinesiske teknologikjempen står sterkt med egen maskinvare.

Men er det i det hele tatt mulig å se for seg at noen vil kjøpe en Huawei-telefon i Norge, dersom det skulle vise seg at du ikke kan bruke hverken Facebook eller Netflix?

Må du ha 5G på din neste telefon?

Huawei er verdens største leverandør av mobilnettverk. Per Kristian har snakket med 5G-sjefen deres. Er neste generasjons mobilnett rett rundt hjørnet og noe du bør ha støtte for på din neste mobil, eller vil det ta lengre tid enn mange mobiloperatører kan gi inntrykk av?

Svaret får du i denne episoden av Teknologimagasinet, hvor Geir og Per Kristian også røper om de ville kjøpt seg en ny Huawei-mobil i disse dager. Skal, skal ikke?

