Teknologimagasinet: Slik blir din «nye» Iphone

De største overraskelsene og skuffelsene med Ios 15.

28 minutter siden

Hva kan utviklere og brukere forvente seg av Apples programvare og produkter i tiden fremover? Det avslørte Apple på sin årlig utviklerkonferanse WWDC (Apple Worldwide Developers Conference).

Teknojournalist Per Kristian Bjørkeng konstaterer at teknologigiganten har brukt vilt mye penger på spesialeffekter og produksjon, for å holde på seerens oppmerksomhet gjennom den nesten to timer lange presentasjonen.

Han tror det var en lettelse for Apple at det ikke var folk salen. Hvorfor han tror det får du svar på i denne sendingen av Teknologimagasinet.

Vi ser også nærmere på hva som befinner seg under all sminken. Hva begeistrer, og hva er kopier av hva Google allerede tilbyr på Android?

Journalistkollega Geir Amundsen har bitt seg merke i den nye muligheten til å sette fokusprofiler for å gjøre arbeidshverdagen på hjemmekontoret mer effektiv. Per Kristian er ikke like overbevist og ønsker Apple velkommen etter.

Geir blir ikke veldig overrasket når Per Kristian avslører hva han mener var det største aha-øyeblikket. Blir du?

Apples programvare-sjef Craig Federighi styrte åpningsshowet på WWDC. Foto: Scanpix/Apple

Har Airpods-ene dine en lei tendens til å forsvinne? Da kan den nye søkefunksjonen til Apple være gull verdt, tror Per Kristian.

I sendingen blir det også snakk om den store rosa elefanten i rommet. En liten gjesteopptreden av korona-hunden Bella blir det også.

