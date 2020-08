Besteforeldre som ikke tar seg tid til barnebarna og besteforeldre som ikke får tid med dem. Slik takler dere familiekonfliktene.

Opplever du at barnets besteforeldre ikke stiller opp? Eller får du ikke ta like mye del i barnebarnas liv som du skulle ønske? Her er rådene.

31. aug. 2020 10:00 Sist oppdatert nå nettopp

– En del foreldre opplever det som utfordrende og sårende at besteforeldrene ikke er mer på tilbudssiden når det gjelder barnebarna. De savner at besteforeldrene tilbyr seg å hente fra skole og barnehage, inviterer på besøk og overnatting, eller følger dem til aktiviteter.

Familieterapeut hos Samtalepartnerbergen, Anne Kristin Schønning, snakker om et tema som går igjen i samtale med familier. Nemlig besteforeldre som, ifølge foreldrene, ikke stiller opp.