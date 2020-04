Psykolog Lars Halse Kneppe er del av et ekspertpanel bestående av lærere, samlivsterapeuter og medisinske eksperter. De står klare til å svare på det du måtte lure på om ditt familieliv under koronakrisen. Send inn ditt spørsmål her.

Et spørsmål jeg som psykolog alltid stiller tenåringer er: Hva er det viktigste foreldre forstår om dere? De aller fleste gir meg minst ett godt svar. Som regel kommer det rimelig kjapt. Og svarene er ofte ganske like, til tross for at ungdommene selv er svært ulike. Særlig er det tre svar som går igjen.