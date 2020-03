Mattelærerens tips: Skal du hjelpe barnet ditt med matte, er det særlig én ting du bør tenke på

Mattelærer Hanan Abdelrahman er del av et ekspertpanel bestående av psykologer, lærere, samlivsterapeuter og medisinske eksperter. De står klare til å svare på det du måtte lure på om ditt familieliv under korona. Send inn ditt spørsmål her.

Plutselig er du blitt mattelærer. Hjelpe og trøste!

Som forelder skal du strukturere dagen for barna. Aktivisere og motivere til å gjøre de digitale leksene som kommer fra skolen.

I denne spalten kommer jeg til å dele de beste tipsene og rådene for hjemmeundervisning i matte.

Matte kan være et spesielt utfordrende fag for mange foreldre og barn. Nå tar vi utfordringen – sammen. Forhåpentlig vil dere huske denne krisetiden som en periode der dere også lærte mye. Med glede – foreldre og barn sammen.

Det aller viktigste å tenke på nå, er å skape kontinuitet, lærelyst og faglig glede. Små drypp med matte og tallglede hver dag er bedre enn ingenting!

Fakta: Hanan Abdelrahman Høyskolelektor i matematikk ved Høgskolen i Innlandet. Tidligere lærer i grunnskolen. Forfatter av lærerbøker og oppgaver i matematikk. Vinner av Holmboeprisen for sin innsats som mattelærer.

Fire gode råde akkurat nå

Dette er mine aller beste råd for matteundervisningen:

Regne 30 minutter hver dag. øres det mye ut? Ikke stress. 15 minutter funker også. Matematikk er «tankegymnastikk». Benytt sjansen til å jobbe med grunnleggende matte som dine barn sliter med fra før. Hoderegning går aldri av moten. Heller ikke gangetabellen. Dette kan dere gjøre mens dere lager mat. Eller går en tur. Bruk Youtube og andre hjelpegrupper som finnes på sosiale medier for å få hjelp. For eksempel NRK Skole matematikk på Youtube. Spør mattelæreren hvis dere lurer på noe.

– Ikke alle barn er like mottagelig nå

Den største utfordringen er å planlegge, strukturere og fordele arbeidet utover dagene. Pass på at dere velger en passelig mengde som er utfordrende nok, men samtidig motiverende.

Det er ikke sikkert dere får gjort alt som står på planen til oppsatte tidspunkter eller rekkefølger. Det gjør ikke noe. Skolene sørger for opplegg og legger til rette for opplæring i hjemmet. Det aller viktigste nå er å hindre spredning av smitte. Mye viktigere enn hva barna presterer faglig i løpet av disse ukene.

Ikke press barna til å gjennomføre skolens aktiviteter i den grad at det går ut over familiens trivsel hjemme. Er dere i tvil, rådfør dere med barnas kontaktlærer.

Skolene – i samarbeid med dere – skal holde et tilpasset faglig trykk oppe. Samtidig må vi ha bakhodet at ikke alle barn er like mottagelig for å gjøre skolearbeid akkurat nå. Det kan faktisk være viktigere at vi er der som et medmenneske og en varm voksen. Dette handler i aller høyeste grad om livsmestring i en vanskelig situasjon for både barn og foreldre.

Hold ut! Og lykke til med det viktige oppdraget.

Utfordring

Klarer dere denne? Ta det gjerne som en familieutfordring:

Tre apekatter kommer over en haug med appelsiner. Den første apekatten tar halvparten av dem og en halv appelsin. Den andre apekatten tar halvparten av det som er igjen, pluss en halv appelsin. Den tredje apekatten tar også halvparten av det som gjenstår, pluss en halv appelsin. Det som er igjen er akkurat én appelsin, som de kaster til et menneske. Hvor mange appelsiner var det i den opprinnelige haugen?

