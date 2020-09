Psykologen: Er du servicestasjon for dine voksne barn? Slik setter du grenser for dem.

Hva gjør vi når voksne barn fortsatt oppfører seg som bortskjemte tenåringer? Skal vi si ifra? Eller er det for sent?

15. sep. 2020 07:45 Sist oppdatert nå nettopp

Psykologspesialist og forfatter Line Marie Warholm gir råd om familielivet. Har du forslag til temaer hun kan skrive om? Tips oss gjerne.

Noen synes det er trist når barna flytter hjemmefra. Stillheten er påtrengende. Plutselig har man altfor mye tid. Andre kjenner seg modne for neste fase av livet. Er klare for å bruke tiden på andre sysler enn å rydde, vaske og legge til rette for barna.