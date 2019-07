Faktisk er ikke engang Lucas/Lukas med i topp 50, og Emma er på 42. plass.

Så hvilke navn er det egentlig flest som har i Norge?

De mest brukte navnene blant gutter/menn i Norge er Jan, Bjørn og Per, mens det for jenter/kvinner er Anne, Inger og Kari. Navnene er langt nede på topplisten for nyfødte i 2018, men er altså de vanligste navnene i befolkningen basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I underkant av 48.000 het Jan da vi gikk inn i 2019. Kun 75 nye barn fikk imidlertid navnet Jan i 2018.

I den første parentesen bak navnet ser du hvor mange i Norge som hadde navnet (for det aktuelle kjønnet) 1. januar 2019.

Topp 50 gutte-/mannsnavn:

Jan (47.588) (75 barn fikk navnet i 2018) Bjørn (37.048) (28 barn fikk navnet i 2018) Per (36.774) (128 barn fikk navnet i 2018) Ole (30.984) (127 barn fikk navnet i 2018) Lars (29.802) (100 barn fikk navnet i 2018) Kjell (25.989) (5 barn fikk navnet i 2018) Thomas (24.272) (81 barn fikk navnet i 2018) Svein (24.195) (11 barn fikk navnet i 2018) Knut (24.120) (38 barn fikk navnet i 2018) Arne (22.408) (22 barn fikk navnet i 2018) Geir (22.018) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018) Morten (21.860) (24 barn fikk navnet i 2018) Martin (21.702) (200 barn fikk navnet i 2018) Tor (21.227) (40 barn fikk navnet i 2018) Hans (21.092) (55 barn fikk navnet i 2018) Andreas (21.030) (128 barn fikk navnet i 2018) Erik (21.028) (182 barn fikk navnet i 2018) Terje (20.660) (4 barn fikk navnet i 2018) Anders (19.370) (29 barn fikk navnet i 2018) Odd (18.988) (4 barn fikk navnet i 2018) Rune (18.922) (5 barn fikk navnet i 2018) John (18.688) (128 barn fikk navnet i 2018) Daniel (18.455) (45 barn fikk navnet i 2018) Trond (16.969) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018) Magnus (16.531) (273 barn fikk navnet i 2018) Marius (16.470) (120 barn fikk navnet i 2018) Kristian (16.404) (123 barn fikk navnet i 2018) Tore (15.743) (5 barn fikk navnet i 2018) Henrik (15.610) (328 barn fikk navnet i 2018) Jon (15.561) (37 barn fikk navnet i 2018) Stian (15.304) (8 barn fikk navnet i 2018) Tom (15.059) (18 barn fikk navnet i 2018) Olav (14.847) (229 barn fikk navnet i 2018) Jonas (14.785) (271 barn fikk navnet i 2018) Fredrik (14.385) (127 barn fikk navnet i 2018) Espen (14.126) (10 barn fikk navnet i 2018) Christian (14.029) (72 barn fikk navnet i 2018) Harald (13.966) (43 barn fikk navnet i 2018) Øyvind (13.921) (12 barn fikk navnet i 2018) Eirik (13.855) (94 barn fikk navnet i 2018) Håkon (12.966) (195 barn fikk navnet i 2018) Gunnar (12.641) (17 barn fikk navnet i 2018) Rolf (12.524) (8 barn fikk navnet i 2018) Nils (12.582) (59 barn fikk navnet i 2018) Leif (12.200) (16 barn fikk navnet i 2018) Helge (11.888) (128 barn fikk navnet i 2018) Alexander (11.496) (168 barn fikk navnet i 2018) Mathias (11.488) (261 barn fikk navnet i 2018) Emil (11.107) (378 barn fikk navnet i 2018) Frode (11.085) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018)

Topp 50 jente-/kvinnenavn:

Anne (59.895) (42 barn fikk navnet i 2018) Inger (28.995) (11 barn fikk navnet i 2018) Kari (25.249) (18 barn fikk navnet i 2018) Marit (25.097) (17 barn fikk navnet i 2018) Ingrid (24.425) (244 barn fikk navnet i 2018) Liv (22.803) (79 barn fikk navnet i 2018) Maria (19.381) (167 barn fikk navnet i 2018) Eva (19.131) (137 barn fikk navnet i 2018) Ida (19.088) (195 barn fikk navnet i 2018) Anna (18.807) (223 barn fikk navnet i 2018) Hilde (18.075) (7 barn fikk navnet i 2018) Nina (17.908) (31 barn fikk navnet i 2018) Marianne (17.787) (4 barn fikk navnet i 2018) Elisabeth (17.445) (38 barn fikk navnet i 2018) Berit (17.202) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018) Kristin (17.122) (13 barn fikk navnet i 2018) Astrid (16.928) (155 barn fikk navnet i 2018) Bente (16.200) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018) Randi (16.180) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018) Bjørg (15.951) (5 barn fikk navnet i 2018) Solveig (15.847) (102 barn fikk navnet i 2018) Heidi (15.767) (12 barn fikk navnet i 2018) Silje (15.538) (19 barn fikk navnet i 2018) Hanne (15.276) (8 barn fikk navnet i 2018) Linda (15.046) (5 barn fikk navnet i 2018) Tone (14.779) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018) Anita (14.591) (4 barn fikk navnet i 2018) Elin (14.540) (20 barn fikk navnet i 2018) Tove (14.246) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018) Wenche (13.826) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018) Camilla (13.698) (26 barn fikk navnet i 2018) Julie (13.057) (183 barn fikk navnet i 2018) Ellen (12.694) (34 barn fikk navnet i 2018) Hege (12.894) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018) Ragnhild (12.840) (20 barn fikk navnet i 2018) Mona (12.513) (16 barn fikk navnet i 2018) Ann (12.486) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018) Gerd (12.484) (4 eller færre barn fikk navnet i 2018) Marie (12.449) (149 barn fikk navnet i 2018) Karin (12.011) (8 barn fikk navnet i 2018) Monica (11.796) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018) Emma (11.606) (420 barn fikk navnet i 2018) Kristine (11.307) (32 barn fikk navnet i 2018) Aud (11.105) (Færre enn 4 barn fikk navnet i 2018) Helene (10.963) (71 barn fikk navnet i 2018) Stine (10.903) (11 barn fikk navnet i 2018) Laila (10.816) (7 barn fikk navnet i 2018) Mari (10.775) (98 barn fikk navnet i 2018) Thea (10.761) (208 barn fikk navnet i 2018) Nora (10.717) (345 barn fikk navnet i 2018)

Noen steder står det at navnet er brukt av færre enn 4 i 2018. SSB oppgir ikke tall lavere enn 4 i sin statistikk. Så når det står at færre enn 4 fikk navnet Geir i 2018, vet vi ikke om det var 3, 2, 1 eller 0 barn som fikk navnet det året.

– Navnene vil bli populære igjen om tyve år

Navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen tror det vil gå flere år før de mest brukte navnene i den norske befolkningen i dag vil bli å finne på listene over de mest populære igjen.

– Navnene ble mye brukt i flere tiår midt på 1900-tallet. Det vil gå minst et par tiår før disse begynner å komme igjen. Det er helst når de fleste med navnene nærmer seg 80–90 år eller mer.

Utne har imidlertid tro på at enda eldre navn snart vil prege trendbildet. Særlig navn som ble brukt mellom 1900 og 1940.

– Dette er blant annet navn fra middelalderen og engelske navn. Siden navn ser ut til å bli kortere nå, er det først og fremst de korte som kommer først, regner jeg med.

Han nevner følgende eksempler på jentenavn:

Gudrun

Dagny

Inga

Ragna

Signe

Sigrid

Aslaug

Gunvor

Tora

Liv

Reidun

Turid

Edit/Edith

Mary

Ester

Edel

Laura

Else

Eva

Klara

Judit/Judith

Margot

Og disse guttenavnene:

Arne

Harald

Erling

Olaf

Alf

Trygve

Rolf

Leif

Reidar

Birger

Asbjørn

Kåre

Arvid

Henry

Alfred

Artur

Edvin

Edmund

Edgar

Georg

Anton

Paul

– Gamle navn som Astrid, Ingrid, Olav og Sverre har allerede vært mye brukt på nytt. Også de engelske navnene Henny/Hennie, Nellie/Nelly og Lilly har kommet tilbake, sier Utne.

– Hvilke navn tror du vil være de mest brukte om for eksempel 30 år?

– Da kan det være en god tid for navn brukt rundt og etter midten av 1900-tallet. Ellers vil det nok være mange andre som ikke har vært brukt i Norge før, som for eksempel navn fra USA, Europa, Asia og Afrika, sier navneforskeren og legger til:

– Så langt frem i tid er det kanskje blitt moderne med lange navn igjen, slike som Svanhild, Arnbjørg, Borghild, Gulbrand, Torvald, Klementine, Benedikte, Kornelius og Konstantin. Og gamle tyske navn som Hermiken og Hildebrand.

