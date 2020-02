At morsmelk er sunt for spedbarn, er kjent for de fleste. Helsedirektoratet anbefaler fullamming de seks første månedene forutsatt at barnet vokser som det skal og mor trives med ammingen. Årsaken er at morsmelken beskytter mot mage- og tarminfeksjoner.

Norske helsemyndigheter råder mødre til å fortsette ammingen det første året og gjerne lenger, mens Verdens helseorganisasjon (WHO) mener mødre bør amme til barnet er to år gammelt.