Trenger du råd for å takle det nye livet på hjemmebane? Våre eksperter svarer på det du lurer på.

Hvordan jobbe i samme rom som partneren uten å klikke? Hva gjør jeg med frykten min? Hvordan hjelper jeg barna på hjemmeskolen?

Et nytt ekspertpanel bestående av psykologer, lærere, samlivsterapeuter og medisinske eksperter svarer på det du måtte lure på om ditt familieliv under korona.

Ekspertenes svar vil fortløpende deles med våre lesere – helt anonymt.

Tips og innspill fra lærere

– Senk skuldrene! Du er ikke alene. Vi lærere er her for deg, sier mattelærer Hanan Abdelrahman.

Naturfagslærer Gro Wollebæk er enig.

– Prøv å utnytte denne tiden hvis det er mulig. Grip fatt i barnas spørsmål, vis entusiasme.

Begge underviser elevene sine hjemmefra. Nå tilbyr de, sammen med flere lærere, tips og råd til foreldre med barn i hjemmeskole.

Dette er ekspertene du kan sende inn spørsmål til:

Ingvard Wilhelmsen, lege

Jan M. Lillebø

Hva om jeg blir smittet?

Det er helt naturlig å være litt engstelig nå, mener Ingvard Wilhelmsen.

Han er lege og professor med hypokondri som spesialfelt, og ekspert på å hjelpe pasienter med å takle uro, bekymring, frykt.

– Problemet med alle slike katastrofetanker er at svaret ligger i fremtiden. Og hvis man klarer å forstå det, så trenger man ikke bekymre seg lenger, sier han.

Frode Thuen, samlivsterapeut

Stig B. Hansen

Hvordan mestre forholdet til dine nærmeste når alle er hjemme – hele tiden?

Frode Thuen er psykolog, forsker og forfatter, og for mange er han kjent som A-magasinets mangeårige samlivsspaltist.

Han svarer på spørsmål om alt fra parforhold til familiekonflikter.

Line Marie Warholm, psykologspesialist

Astrid Waller

Hvordan vil det gå med barna når de over tid ikke får møte venner eller gå på skolen?

Foreldre sitter med en rekke spørsmål knyttet til ungenes nye hjemmeliv i disse dager.

– For både voksne og barn er det lett å tenke på seg selv som ofre i en vanskelig situasjon. Men den gir oss også noen muligheter som vi kan prøve å utnytte, mener psykologspesialist Line Marie Warholm.

Lars Halse Kneppe, ungdomspsykolog

Cappelen Damm

Kjenner du en ungdom som har det ekstra vanskelig for tiden?

– Det er ikke unaturlig å være redd, stresset, ensom eller deppa nå, mener psykolog Lars Halse Kneppe.

Han jobber til daglig som samtalepartner for elever på ungdomsskoler i Oslo.

Fremover vil han gi råd om hvordan tenåringer kan få det bedre med seg selv og hva du som forelder kan bidra med i relasjonen.

Andreas Wahl, fysiker

Linda Varpe-Karlsen

Hvilke eksperimenter kan barn og ungdom teste enkelt hjemme?

Wahl er ekspert på hjemmeaktiviteter i naturfag, gjerne for de litt eldre elevene.

Han er mest kjent som programleder for Folkeopplysningen og Med livet som innsats. I 2014 mottok han Mensa Norges pris for sitt arbeid med å opplyse folket og skape interesse og nysgjerrighet for realfagene.

Susanne Dudman, spesialist i mikrobiologi

Oslo universitetssykehus

Hvordan vet jeg egentlig om jeg er smittet? Når kommer vaksinen?

Susanne Dudman har siste kunnskap om utviklingen og kan gi praktiske råd om hvordan man bør håndtere viruset i hverdagen.

Til daglig jobber hun som overlege på Oslo universitetssykehus og er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Hanan Abdelrahman, mattelærer

Anders Baumberger

Hvordan hjelper jeg barnet mitt med matten? Hvordan kan jeg skape litt entusiasme? Hvilke hjelpemidler er de beste?

Abdelrahman har mastergrad i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk og naturfag. Hun har undervist i matematikk på grunnskole-, videregående- og høyskolenivå og jobber i dag som privatlærer.

Nå deler hun egne erfaringer rundt enkle læringsstrategier.

Gro Wollebæk, naturfagslærer

Privat

Hvordan møte barnets spørsmål i naturfag når jeg sant å si er litt rusten selv?

Wollebæk har i mange år jobbet som naturfagslærer og skrevet flere lærebøker for grunnskolen.

Hun kan blant annet tipse om hva de yngste skolebarna kan gjøre i tilknytning til naturfagsundervisning. Hun kan også svare på spørsmål om kunst og håndverk.

Merethe Henden, norsklærer

Ragnhild Vaaler Furulund

Hvordan får jeg barna mine til å bli glad i lese bøker? Kan skriveglede læres?

Henden er spesialist i skriveopplæring og fikk Kopinors pris for fabelaktig formidling 2017.

Nå deler hun tips og råd om hvordan barnet ditt kan bli en bokorm.

Håvard Tjora, lærer

Tom Kolstad

Hvilke råd og triks er de beste for å få hjemmeundervisningen til å fungere?

Tjora er kjent fra TV-serier om undervisning og har skrevet en rekke bøker om blant annet praktisk leksehjelp, tilpasset opplæring og læringsstrategier.

