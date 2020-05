Trenger du hjelp til hjemmeskolen eller inspirasjon til læring?

Det er ikke bare enkelt å holde trykket oppe på lekser eller hjemmeskole når trampoline og fotball lokker i vårværet.

Nå har Aftenposten gjort det enklere for både elever, lærere og foreldre. I vår nye guide har vi samlet læringsapper som passer for ulike aldre, slik at det skal bli lettere å finne inspirasjon og hjelp.

Har du lyst til å lære koding? Bli bedre i engelsk? Trenger du litt oppfriskning så du kan hjelpe barnet med matematikk, eller vil du gi barnehagebarnet ditt et lite fortrinn før skolestart? Det finnes en rekke gratis hjelpemidler du kan bruke. I oversikten vår kan du enkelt sortere læringsressursene etter fag og alderstrinn.

Sjekk ut guiden her:

Nå er vi i gang med den niende uken med hjemmeskole, og tålmodigheten blant mange elever og foreldre begynner å bli tynnslitt. Noen spør seg: Kommer skolene i det hele tatt til å åpne for alle før sommeren?

– Det er ikke gitt. Det må tas et aktivt valg om det. Men vi har en klar målsetting om det, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til Aftenposten søndag.