– Personligheten til kunden har mye å si. Jeg er ikke en robot og arbeider ikke etter kalkulerte metoder.

Det sier Håkon Hellemann. I 2015 ble han kåret til årets selger i norden for Elkjøp og Lefdal. Han begynte i jobben for ni år siden, men hadde et opphold på fem år der han reiste jorden rundt to ganger og jobbet som DJ. Det har gjort ham til en bedre selger, ifølge ham selv.