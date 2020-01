Statistikken er klar: Dette var de mest populære navnene i fjor

Emma og Jakob/Jacob var de mest populære navnene i 2019. På andre- og tredjeplass fulgte Nora/Norah og Sofie/Sophie på jentesiden og Lucas/Lukas og Filip/Fillip/Philip/Phillip for guttene.

Dette kommer frem i den ferske statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Emma har dominert navnetoppen siden 2003 og er årets navn for tiende gang. Jacob tronet listen også i 2017.

SSB

Emma kommer fra tysk og betyr stor. Den forrige navnebølgen hadde en topp i 1880. Navnet var nesten borte i perioden 1940 til 1970 før det steg jevnt fram til det eksploderte i 2003.

– Før dette var Emma umåtelig populært i hele den vestlige verden og dominerte i Sverige på 1990-tallet, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren i SSB ifølge pressemeldingen.

Han forklarer at Jakob er et hebraisk navn av ukjent opphav. Navnet er kjent i Norge siden 1300-tallet og er et typisk bibelnavn.

– Når også neste guttenavn på listen, Lucas, er bibelsk, ser vi at bølgen med bibelske guttenavn ikke er over, sier Ouren.

Dette var de mest populære jentenavnene:

Emma Nora/Norah Sofie/Sophie Ella Olivia Ada Sofia/Sophia Sara/Sarah/Zara Maja/Maia/Maya Ingrid

Dette var de mest populære guttenavnene:

Jakob/Jacob Lucas/Lukas Filip/Fillip/Philip/Phillip Oskar/Oscar Oliver Emil Henrik William Noah/Noa Aksel/Axel

Idrettsstjernene inspirerer

I årets ti-på-topp-liste finnes flere navn kjent fra idrettsverdenen. Navnet Ada forbindes nok av mange med verdens beste kvinnelige fotballspiller, Ada Hegerberg. Navnet er ny på topp ti og inntar en sjetteplass.

Henrik, Filip og Jakob er kjente navn fra Ingebrigtsen-familien og er å finne blant de mest populære guttenavnene. Løpebrødrenes yngste søster, Ingrid, har også et navn på årets toppliste.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Varierer etter fylker

Selv om Jacob er mest brukt i hele landet, er det bare i Akershus, Hordaland og Troms at navnet finnes øverst på listen. Mohammed i ulike skrivemåter topper i Oslo. Oliver er mest populært i Hedmark, Henrik i Telemark og Aust-Agder, mens Filip tar førsteplassen i Rogaland.

Emma er toppnavn i sju fylker, men på tiendeplass i Oslo. Der topper for øvrig Ingrid foran Astrid. Maja er mest populært i Østfold og Sogn og Fjordane.

SSB

Endringer fra året før

I 2018 var det Emma og Lucas/Lukas som toppet navnelistene.

– Lucas/Lukas er en del av bølgen med guttenavn fra Bibelen. Navnet betyr mann fra Lucania. Navnet var sjeldent før det kom fra Sverige og ble toppnavn første gang i 2009, sa Ouren da.

Emma har imidlertid vært et populært navn lenge.

Tett etter de to mest populære navnene, fulgte Nora og Olivia samt Filip og Oliver.

