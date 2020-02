Dette gjør du hvis barnet ditt mobber – syv konkrete tips

Se for deg at telefonen ringer, det er læreren til barnet ditt. Hun ber dere komme til en samtale for å snakke om klassemiljøet. Noen dager senere sitter du rundt bordet med både kontaktlæreren og rådgiveren. De kommer med sjokkbeskjeden: Barnet ditt mobber.

Å få en slik beskjed kan være både vanskelig og ubehagelig. Det kan være at du får bekreftet noe du har hatt mistanke om en stund. Eller kanskje blir du tatt helt på sengen. Men hva skal du si? Og hvordan skal du angripe problemet i tiden etter samtalen?