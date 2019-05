Elvis (7) tripper rundt i en bunadslignende festdrakt på gulvet i Høvik Dyrebutikk. Han har på seg en jakke, vest og hvit skjorte – i ett og samme klesplagg.

– Sitt, sier daglig leder og matmor Vibeke Landre.

Chihuahuaen setter seg på bakbeina med ryggen mot kameraet, snur hodet over skulderen sin og ser inn i kameraet.

– Jeg tror de fleste kjøper bunad til hunden eller katten for bildenes skyld, sier Landre.

Elvis inntar stadig vekk en ny positur mens han følger godbiten som matmor holder i hånden. Ved siden av ham ligger katten Findus (2) som også har på seg bunad.

– Det har vært et par stykker innom som har kjøpt bunad til katt, men det er absolutt mest populært til hund. Vi har tatt imot mange bestillinger nå før nasjonaldagen, sier Landre.

Dyrevernalliansen: – Bør få slippe bunad

Stadig flere hunde- og katteeiere oppdager bunad til firbeinte. Men det er ikke alle som roper hurra for denne trenden.

Det gjelder blant andre hundepsykolog Tess Erngren og veterinær og rådgiver Helle Haukvik i Dyrevernalliansen. De mener man kun skal bruke klær på dyr når de har en funksjon, som for eksempel å beskytte fra regn og kulde.

– Klær som kun skal underholde mennesker, er unødvendig og skaper ofte stress for dyret, sier Erngren.

– Dyrene våre bør få slippe bunad. Noen hunder som er vant til å gå med klær, kan sikkert takle en «bunadsvest», men vi anbefaler å la være, legger Haukvik til.

Sasja Rygg, veterinær i AniCura er enig. Hun mener påkledning utover en sløyfe i båndet eller en tversoversløyfe, er noe man skal være forsiktig med.

– Hundens språk blir hemmet av påkledning, og mange kostymer er trange, ubehagelige, gir gnagsår eller kan gjøre hunden for varm i varmt vær, sier Rygg.

Bør hunder og katter få lov til å bruke bunad? Gi din stemme nederst i saken.

Hundedesign er blant dem som selger håndlagde bunader til firbeinte. De sier de har forståelse for at noen er kritiske.

– Men vi har aldri hørt om at en bunad har skadet hunden. Vår tanke rundt salg av hundebunad, er at det er et gøyalt innslag på familiebilder på 17. mai, sier Bjarte Helland.

Fakta: Råd til hunde- og katteeiere på 17. mai 17. mai kan være overveldende for katter og hunder. De bør derfor holdes innendørs når det står på som verst. Pass på at vinduene er lukket og at dyret har steder å trekke seg tilbake om den er nervøs. Gå heller en lang tur med hunden om morgenen eller kvelden. Tar du med hunden ut, bør du være oppmerksom på tegn til uttrygghet. Dette kan for eksempel være at hunden er mer energisk enn normalt eller unormalt passiv, at den peser, gjesper, skjelver eller slikker seg mye rundt munnen. Ser du slike tegn kan det være signaler på at det er lurt å trekke seg unna feiringen eller dra hjem. Vær oppmerksom på hva hunden og katten får i seg. Husk at hunder for eksempel ikke skal få i seg sjokolade. Det er fint å ha tyggeben eller lignende å gi når lydnivået er som høyest, for å avlede tankene. Litt bakgrunnsmusikk kan være fint for å dempe lydinntrykkene utenfra. Er hunden eller katten svært engstelig, er det ikke lurt å la den være alene hjemme. Snakk med veterinær om feromoner (et naturlig beroligende stoff)som kan sprayes i rommet, plugges i veggen eller settes på hunden som et bånd rundt halsen. Begynn gjerne denne «behandlingen» noen dager i forkant. Om du ikke vet hvordan din katt eller hund vil reagere på 17. mai, kan nyttårsaftens oppførsel gi den en pekepinn. Ble det stress over oppskyting av nyttårsraketter, kan det være lurt å ta ekstra forholdsregler før 17. mai også. Kilde: Veterinær og rådgiver i Dyrevernalliansen Helle Haykvik og Sasja Rygg i AniCura Norge.

– Plager ikke hunden

Marianne Hagelia er en av to bak varemerket Dogs of Norway. De har designet bunader for hund i ti år. Konfrontert med kritikken fra veterinærhold, sier hun:

– Jeg tror det er langt flere som syns det er morsomt, enn de som kritiserer. Våre bunader er formet som et dekken. De sitter løst, er lett å ta av og på og plager ikke hunden. Jeg har til gode å se hunder som lider av å ha på seg det.

Bunad til hund er ikke bare til underholdning for mennesker. Det er også slik at mange hunder liker å ha på tøy, påpeker Hagelia.

– Mange hunder poserer når de får på fint tøy. Det har vi sett i butikken utallige ganger.

Hagelia får sjelden negative kommentarer på bunadene, men hun kan likevel møte på noen sure hundeeiere.

– Faktisk er det slik at noen hundeeiere med store hunder blir sure når de får beskjed om at vi bare har bunad til små hunder.