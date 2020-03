– Realiteten traff meg litt i trynet. Det har gitt sparepengene en verdi jeg ikke kunne sett for meg, sier Karl Øgaard.

Han startet forsiktig i 2013 med å spare 700 kroner hver måned på en fondskonto. Han hadde ikke et konkret sparemål, men ønsket større økonomisk trygghet.

For to år siden kom han på ideen som fikk ytterligere fart på sparingen. Pengene han hadde spart opp, ga ham fleksibilitet til å ta ubetalt fri da tragedien plutselig inntraff.

– Da broren min døde brått i november i fjor, hadde jeg mulighet til å ta to måneder ulønnet fri fra jobben.

Ekstra inntekt som ikke krever mye arbeid

I 2018 ville Øgaard sjekke mulighetene for å få en ekstra inntekt ved siden av jobben som IT-konsulent. Bakgrunnen var ideologien til Fire-bevegelsen. «Fire» står for Financial Independence Retire Early.

Fire-bevegelsen er blitt stadig mer populær de siste årene. Begrepet stammer opprinnelig fra USA og handler om å maksimere inntekt samtidig som du minimerer utgifter. Målet er å bli økonomisk uavhengig så raskt som mulig.

Et raskt googlesøk resulterte i at han kom over forretningsmodellen «affiliate marketing». Det inspirerte ham til å starte skjegg-bloggen velstelt.no.

– Skjegg er en interesse jeg allerede har og bruker mye tid på. Så hvorfor ikke tjene noen ekstra kroner på det?

På bloggen skriver han anmeldelser av blant annet skjeggolje og skjeggsjampo. Han bruker Google Analytics for å se hvilke søkeord innen skjegg som trender på søkemotoren. På den måten skriver han artikler som han vet det er interesse for.

– Jeg kjøper inn produktene. Skriver anmeldelser. Så legger jeg ved lenker til nettbutikker hvor produktene kan bli kjøpt.

Ved hvert salg får Øgaard en liten andel. Slik har han en ekstrainntekt hver måned.

– Det var kanskje litt mer jobb enn jeg hadde sett for meg. Men når anmeldelser er gjort og publisert, ruller pengene inn i lang tid fremover.

Den ekstra inntekten har gjort at Øgaard har muligheten til å jobbe kun 80 prosent på ubestemt tid. Tiden han har til overs, bruker han blant annet sammen med faren som har Parkinson. I tillegg lever 33-åringen på et stramt budsjett.

Fyrer av tørt krutt når markedet stuper

Han har også en solid bufferkonto som han bruker til å kjøpe fondsandeler når markedet går ned. Da koronaviruset dro ned børser verden over i slutten av februar, spyttet han inn 20.000 kroner ekstra.

Da Oslo Børs åpnet fredag 28. februar, hadde hovedindeksen falt nesten 15 prosent siden starten av uken. Det har ikke skjedd siden finanskrisen i 2008. Bare i uke 9 ble det samlede tapet på 268 milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

– Jeg ser på bufferen som tørt krutt som jeg fyrer av når det er en dupp i markedet.

Øgaard understreker at han ikke er noen ekspert. Han får noen ganger fnatt av hvordan det «nerdes» på forskjellige diskusjonsfora på internett.

Han tenker enkelt. I bakhodet har han ett av de mest kjente sitatene fra investeringslegenden Warren Buffet:

«Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.» Eller: «Man skal være engstelig når andre er grådige, og grådig når andre er engstelige.»

– De fleste som prøver å slå markedet taper

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet sier han er imponert over sparenivået til Øgaard.

– En gjennomsnittlig spareavtale er i dag rundt tusen kroner per måned i fond. Så Karl ligger milevis over, sier han.

Sættem sier derimot at «krigskassen» Øgaard bruker når han tror det er mulighet til å kjøpe fondsandeler tilsynelatende billig, er mindre viktig for resultatene hans.

Dessuten mener Sættem at det er lettere sagt enn gjort å treffe markedet:

–Profesjonelle fondsforvaltere taper i gjennomsnitt i forsøket på å treffe markedet. Hvis man klarer det én eller to ganger, tror man ofte det skyldes dyktighet, men som regel er det flaks, sier han.

Han viser til internasjonale studier som viser at tidspunktet du kjøper fondsandeler og hvilke fond du velger, kun teller rundt 10 prosent av langsiktig total avkastning. Hele 90 prosent skyldes valg av aksjeandel, altså valg av risikonivå.

Det enkleste er oftest det beste, mener spareøkonomen med tjue års erfaring med fondssparing:

– En fast sum som går i et global indeksfond hver måned, er det smartest for hvermannsen. Det er ikke så farlig om du treffer markedet eller ikke. Det beste tidspunktet for å starte med langsiktig sparing er nå – alltid.

Satser mer på teknologi

Karl Øgaard tar tipsene til eksperten med knusende ro. Hovedfokuset hans har alltid vært å ha en solid sum på autotrekk hver måned uansett.

– Minst 7000 går ut av lønnskontoen hver måned. Hvis jeg har 1000 igjen en uke før lønning: synd! Da blir det ikke noe pils med gutta.

Fremover vil han prøve å skalere opp skjeggbloggen, få et enda strammere budsjett og kanskje leke litt mer i aksjemarkedet.

Han er spesielt interessert i teknologi.

– Jeg har veldig troen på teknologi og har sett meg ut noen teknologi-tunge fond. Om det er en smart ting å satse på, får vi se om 15 år, sier han med et smil.