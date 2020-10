Homofile og lesbiske par krangler på en litt annen måte enn heterofile par. Her er fem forskjeller.

Par av samme kjønn løser i gjennomsnitt konflikter på en mer konstruktiv måte enn par av ulike kjønn. Det viser studier.

