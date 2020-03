Psykologspesialist og forfatter Line Marie Warholm gir fremover råd om hjemmelivet. Forslag til temaer hun kan skrive om? Tips oss gjerne.

Vanligvis setter mange av oss grenser for hvor mye tid barna våre får bruke på skjerm. De kan gå glipp av erfaringer i det virkelige livet når for mye tid brukes på gaming og sosiale medier. Kontakt gjennom chatting er en ribbet form for kommunikasjon. Man mister blikkontakt, kroppsspråk og alle følelsene som avsløres i stemmen.