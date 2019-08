Etter en deilig sommerferie med «fri flyt» av drikke, is og alkohol kan det være vanskelig å komme tilbake til kostholdsrutinene.

– Min erfaring er at det er mange som trenger å stramme inn etter ferien for å kvitte seg med noen ekstra feriekilo, sier ernæringsfysiolog Camilla Lind i Somebody.