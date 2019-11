I januar i år fant Monica Langeland en annonse på Finn.no som skulle føre til store forandringer i livet til kvinnen som bor på Søreide sammen med samboeren og to små barn.

En nettbutikk for klær var til salgs, og det endte med at hun kjøpte 85 prosent av den i mars måned. I et lokale på Kokstad har hun lageret med klær og kontorplassen sin. To ansatte jobber i deltidsstillinger i bedriften.