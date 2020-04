Psykologspesialist og forfatter Line Marie Warholm gir fremover råd om hjemmelivet. Forslag til temaer hun kan skrive om? Tips oss gjerne.

De fleste foreldre ønsker at barna skal lære seg en dose høflighet og at de skal hjelpe til litt hjemme. Vi vil at de skal lære seg å vaske og lage mat. Bidra til fellesskapet. Kanskje særlig nå.