Reising, fritidsaktiviteter, helsetjenester, personlig pleie og jobb. Alt vil være preget av koronasituasjonen i lang tid. Men det er mye du fortsatt kan gjøre.

Fritid

Ketil Blom Haugstulen

Kan jeg dra på besøk eller få besøk innendørs?

Ja, du kan både dra på og få besøk. Men føringene gjør at det blir annerledes selv om Norge gradvis åpnes opp.

Maks fem personer, hold minst to meter avstand.

Man bør holde seg til en fast gruppe.

Det er ikke lov å invitere til større festligheter som fest, bryllup, konfirmasjon eller lignende.

Kan barn leke sammen nå?

Ja, friske barn i små grupper kan leke sammen.

Kravet er at de er friske, symptomfrie og ikke er omfattet av karanteneregler.

Det anbefales at man leker utendørs og helst med en fast gruppe barn.

Kan jeg på gå restaurant?

Ja, man kan dra på restauranter eller kafé. Flere restauranter og kafeer har holdt stengt lenge, nå åpnes mange opp. I Oslo åpnes barer igjen 2. mai. Serveringssteder er åpne hvis:

Det sørges for at gjester og personell kan holde minst to meters avstand.

Det må også være rutiner for godt renhold.

Kan jeg bade – både i basseng og i sjøen?

Ja, man kan bade i sjøen, men holde to meters avstand.

Maks fem personer i hver gruppe gjelder også på stranden og andre badeplasser.

Offentlige basseng og badeland er stengt på ubestemt tid.

Kan jeg være med venner og familie i parken?

Ja, men reglen er her også maks fem personer og minst to meter avstand.

Prøv å unngå de mest folkerike plassene.

Ved grilling og annen matlagning, oppføres det til at man er ekstra nøye med hygiene.

Personlig pleie

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kan jeg dra til frisøren?

Ja. De fleste frisørsalonger i Norge åpnes igjen mandag 27. april. Men salongene vil ha redusert kapasitet. De som kan vente med klippen eller farging av ettervekst, gjør lurt i å vente noen uker. I begynnelsen vil man også måtte belage seg på at det blir dyrere å dra til frisøren.

Kan jeg dra på treningssenter?

Nei, alle treningssentre og annen innendørstrening er stengt på ubestemt tid. Smitterisikoen er knyttet til garderobebruk. Helseminister Bent Høie oppfordrer til uteaktiviteter.

Hva med spa, tatovering og skjønnhetspleie?

Vil åpne gradvis fra mandag 27. april, men med koronatiltak på lik linje med frisørsalonger.

Helse

Frank May / picture alliance

Kan jeg dra til lege?

Føringene for legebesøk er uendret.

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådsgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Dette gjelder også ved mistanke om korona.

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Kan jeg dra til tannlege?

Tannleger tilbyr kun akuttbehandling.

Pasienter bør ta kontakt med tannklinikken på telefon eller e-post.

Ingen pasienter bør møte direkte på tannklinikken uten avtale.

Kan jeg dra til psykolog?

Psykologer kan fortsette sin virksomhet, hvis de oppfyller krav om smittevern.

Det oppfordres til å bruke telefon- og videokonsultasjon der det er mulig.

Kommunale tjenester kan også holde åpent så lenge de ivaretar smittevern. Det er opp til hver enkelt kommune og tjeneste hvordan de velger å innrette seg.

Reise

Lise Åserud/NTB scanpix

Kan jeg reise med kollektivtransport?

Så lenge du er frisk og ikke i karantene, kan du reise kollektivt.

Kan jeg dra på hytta?

Ja, hytteforbudet ble opphevet 20. april. Regjeringen fraråder likevel alle «unødvendige fritidsreiser». Det er opp til hver enkelt å vurdere hva som er nødvendig. Myndighetene har utarbeidet offisielle smittevernråd for fritidsreiser.

Kan jeg dra på telttur?

Ja, det kan du.

Hvis du skal på telttur med noen andre enn din nærmeste familie, anbefales det å ha med egne telt eller sove i hengekøye, for å kunne holde nødvendig avstand.

Ta med eget bestikk og utstyr for matlaging, og husk håndsprit og såpe.

Kan jeg dra på fritidsreise til en annen kommune?

Ja, men unngå reiser og aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for å tilkalle rednings- og helsetjenesten.

Kan jeg reise til utlandet?

Det er ikke ulovlig å reise til utlandet, men det frarådes på det sterkeste.

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Du vil ikke få hjelp av norske myndigheter hvis du skulle få vansker på turen.

Du kan også risikere at forsikringen din blir ugyldig. Det kan bli svært dyrt.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Psykologforeningen, Helsedirektoratet, Psykologiforeningen, forsker på immunologi og influensa ved UiB, Kristin Greve-Isdahl Mohn.