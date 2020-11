De har tre barn og pusser opp huset på si. Slik styrer de unna krangling.

Å pusse opp sammen kan være en stor belastning på parforholdet. Hva er det som gjør at noen par likevel lykkes med det?

Bettina Giæver Wold og Alexander Hyde ønsker å gi barna en oppvekst i hus med hage og har lagt 500 m² med plen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Det er sensommer. Året er 2018 og barna skal snart begynne på skolen igjen. Men eneboligen mangler mange vegger, tak og gulv innvendig. Bare bjelkelaget står.

To år senere er huset fortsatt ikke klart. En baby har kommet til verden og Bettina Giæver Wold og Alexander Hyde har ikke vært på en date på flere år.

Hvordan balanserer de jobb, oppussing og barn uten å krangle?

Lært av «Sinnasnekker’n»

– På ett tidspunkt hadde vi en campingvogn stående i oppkjørselen. Da var det kaos, forteller Bettina Giæver Wold.

De kjøpte eneboligen i Asker i 2017. Hun er utdannet sykepleier. Han er elektriker. De har lært seg alt de kan ved å se på Youtube og Sinnasnekker’n. De tre siste årene har de tilbrakt mange timer sammen under lyset fra bygglampene.

– Man må tåle å bo rotete. Det er viktig å kunne slappe av i prosessen og ta pauser når man trenger det.

Alle som har pusset opp, vet at det består av tusen små og store valg. Skal man prioritere estetikk eller funksjonalitet? Fliser eller mikrosement? Frittstående vifte eller integrert i benkeplaten? Asker-paret har ett triks som fungerer hver gang de er uenige.

– Jeg liker å skru. Når man står på kveldstid og jobber i stedet for å ligge på sofaen, er det litt som å gå på fisketur, sier Alexander Hyde. Foto: Siri Øverland Eriksen

Vetorett

– Når det kommer veldig viktige avgjørelser, er vi forberedt, sier Alexander Hyde.

Paret har én vetorett hver som de kan bruke på hva de vil. Men fortsatt er det ingen av dem som har brukt den. Å måle alle avgjørelser opp mot vetoretten gir perspektiv.

– Hvor viktig er dette for meg? Er det viktig nok til å bruke opp vetoretten? Hva om det kommer noe senere som er enda viktigere? spør hun.

Det handler om å gi og ta. Og vite når man skal ta og når man skal gi. Vetoretten setter i gang den refleksjonen, ifølge paret.

– Jeg føler at jeg svelger ganske mange kameler, men det vet jeg at han også gjør, sier hun.

Det haster å få på plass en barnegrind. Men hvor høy skal den være? Foto: Siri Øverland Eriksen

Viktig å være like motiverte

Nå minnes paret sommeren 2018 med lystig toneleie. Campingvognen i oppkjørselen og kjøleskapet i garasjen. Det gikk jo det òg. Det er noe de har kommet seg gjennom sammen.

– Vi har et felles mål. Vi gjør det for oss selv og barna. For å sikre dem økonomisk i fremtiden.

Ifølge samlivsterapeut Trine Huseby ved Sundvolden Hotel, er det viktig å være like motiverte når man går inn i en oppussing sammen. Huseby driver i tillegg en fagblogg der hun deler teknikker og inspirasjon for par.

– Altfor mange går på en smell. Rett som det er ser jeg par som går ut i sykmelding og/eller brudd. Noen ender opp med å selge boligen ferdig pusset opp. Det er triste historier.

Hun kan bli bekymret bare hun hører par legge planer for større prosjekter. Særlig hvis de har barn. Huseby mener det er noen fellestrekk som går igjen hos par som krangler om oppussing.

Trine Huseby er samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel og har opplevd at mange forhold ryker under oppussing. Foto: Iselin Huseby Lie.

Fakta Seks ting par gjør feil når de pusser opp sammen 1. De to har ikke vært enige i utgangspunktet. Den ene har latt seg presse, og er dermed ikke like motivert, engasjert og utholdende. 2. De to har undervurdert oppussingens omfang og overvurdert egen kapasitet. 3. De to har ikke avklart hverandres forventninger og diskutert og forhandlet om løsninger – på forhånd. Når de er i full gang, er det mindre slingringsmonn. 4. Den ene pusser opp, den andre tar seg av barn og hjem. Begge føler seg alene med sine oppgaver. Det blir ikke et felles prosjekt. 5. Tidspress går ut over nattesøvn, tid til paret og til andre aktiviteter. Det går ut over frustrasjonstoleransen og krefter til å være tålmodige og gode mot hverandre. 6. De to glemmer å anerkjenne hverandres innsats, gjennom skryt, smil og klapp på skulderen. I stedet blir det kritiske vurderinger, stress og mas. Vis mer

Gir hverandre skryt

Hjemme hos familien i Asker er det ingen hemmelighet at det er han som gjør mesteparten av grovarbeidet. Og at hun har hovedansvaret for legging, bleier og husarbeid.

– Alex er veldig flink til å anerkjenne at det jeg gjør også er en jobb og at det kan være slitsomt å være ensom om det. Han sier at vi pusser opp.

Dessuten står de ikke alene på hver sin kant. Hun har både revet, saget, sparklet og malt, og han lager middag på kveldene og sørger for å få inn kvalitetstid med barna. De har tydelige rolleforventninger, men er flinke til å gi hverandre oppmerksomhet og klapp på skulderen.

Men av og til må de minne hverandre på at de trenger ros.

– Jeg er ikke verre enn at jeg sier «i dag har jeg gjort sånn og sånn og sånn». Det er lett å se at det har kommet opp en vegg. Men at smulene er borte fra kjøkkenbordet eller at badet er vasket, er ikke like enkelt å se.

Lange lister

Det går en kule varmt iblant likevel. Det er særlig én ting som kan føre til diskusjon.

– Jeg elsker lister. Han hater lister. Han har full kontroll i hodet sitt. Jeg vil vite hva som er fremdriftsplanen og rekkefølgen, sier Bettina Giæver Wold.

Han mener derimot at lister er roten til alt vondt. At det attpåtil er grunnen til at mange forhold går fyken.

– Damer elsker å gi mannen lister. Hvis man kan klare å lage litt mindre omfattende punkter på listen, så hadde det hjulpet.