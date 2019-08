Mens noen skolestartere gleder seg til å møte fremtidige klassekamerater, kjenner andre på vanskelige følelser knyttet til skolestart.

– Barn har blant annet forskjellig temperament og vil derfor reagere ulikt på overganger i livet. Det som er nytt og spennende for ett barn, kan være skummelt for et annet, sier May Britt Drugli, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU.